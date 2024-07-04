ЕСПЧ обязал Азербайджан выплатить компенсацию за обыски в издательстве "Ганун"

04 июля 2024, 17:16

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Европейский суд по правам человека признал неправомерными обыски налоговиков в азербайджанском издательстве "Ганун" и обязал власти страны выплатить заявителю компенсацию 13 500 евро.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 ноября 2013 года Министерство налогов Азербайджана проводило проверку деятельности издательства "Ганун" ("Закон") и одноименного журнала. Налоговики провели обыски и изъяли всю финансовую документацию и компьютеры бухгалтерии. По итогам проверки, уже в 2014 году, Министерство налогов Азербайджана оштрафовало "Ганун" на 150 тысяч манатов (около 191 тысячи долларов). В ноябре 2016 года ЕСПЧ принял в производство жалобу издательства «Ганун». Заявление в Европейский суд по правам человека подано в связи с несправедливым расследованием жалоб редакции местными судами Азербайджана, заявил юрист Халид Агалиев.

ЕСПЧ сегодня объявил решение по делу "Шахбаз Рустамханлы против Азербайджана". Заявителем по этому делу являлся учредитель, директор и владелец издательства «Ганун» («Закон») Шахбаз Рустамханлы, известный под псевдонимом Шахбаз Худуоглу.

Жалоба была подана на внезапную выездную налоговую проверку в издательстве «Ганун». Заявитель жаловался на обыски и изъятия в здании издательства, усмотрев в этом нарушение права на уважение личной и семейной жизни (статья 8 Европейской конвенции прав и свобод человека) и права собственности ( статья 1 Протокола 1 Конвенции).

Внутри страны заявитель не смог добиться признания нарушения его прав и усмотрел в этом нарушение ст. 6 (право на справедливое судебное разбирательство) Европейской конвенции прав человека. ЕСПЧ усмотрел нарушение прав заявителя на уважение личной жизни и права собственности.

Согласно постановлению Страсбургского суда, за моральный ущерб заявителю будет выплачено 12 тысяч евро и еще 1500 евро на возмещение судебных затрат.

Директор издательства «Ганун» Шахбаз Худуоглу в целом выразил удовлетворение решением суда. "Нам пришлось много лет бороться за восстановление своих прав. В течение пяти лет мы не могли полноценно работать, у нас были изъяты документы, оборудование. Частью компьютеров и другого оборудования удалось вернуть. Нам удалось добиться отмены налоговой санкции на 150 тысяч манатов. Однако замороженные на момент проверки на нашем счету 30 тысяч евро вернуть не удалось. Наверное, решение ЕСПЧ дам нам законные основания для запуска процесса возвращения и этих средств. Независимо от суммы, назначенной ЕСПЧ нам компенсации, мы считаем это решение признанием наших усилий для восстановления своих прав и деятельности, несмотря на лишения и трудности», - сказал Худуоглу корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, в настоящее время издательство не сталкивается с какими-либо административным проблемами.

Полномочный представитель Азербайджана в ЕСПЧ Чингиз Аскеров оказался недоступен для комментариев.

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