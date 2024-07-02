Власти Махачкалы предупредили об опасности водопроводной воды

02 июля 2024, 11:00

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Жителям и гостям Махачкалы следует употреблять бутилированную воду, поскольку лабораторные анализы показали, что водопроводная не соответствует санитарным нормам, заявили в мэрии. Махачкалинцы раскритиковали в Telegram чиновников за то, что те не принимают меры по организации работы водоводов.

Как информировал "Кавказский узел", 10 июня в Буйнакске произошло массовое отравление, к врачам обратились не менее 359 человек. 28 июня стало известно, что мэр Буйнакска ушел в отставку после массового отравления горожан, на 1 июля все пациенты с отравлением были выписаны из больницы.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Дагестану взяли пробы и анализы воды, результаты которых выявили превышение допустимых норм по микробиологическому и санитарно-химическому показателям. Пробы были взяты в поселке Загородный (школа №41), на насосных станциях в поселках Красноармейске и Семендере, а также на улицах Акушинского и Гамзатова, привело 1 июля РИА "Дагестан" сообщение администрации Махачкалы.

Мэрия рекомендовала жителям и гостям города употреблять бутилированную воду во избежание заражения острыми кишечными инфекционными заболеваниями, привел 1 июля сообщение городской администрации телеграм-канал "МЧС (Махач, Чё Стало?)".

Этот пост в телеграм-канал "МЧС (Махач, Чё Стало?)", на который подписаны 23,6 тысячи пользователей, на 09.00 мск 2 июля набрал 32 отметки с реакцией пользователей и 13 комментариев.

"И в море нельзя купаться", – написал Rustam.

"Легче запретить, чем принять комплекс мер по устранению этой проблемы", – отметил Zaro FM.

"Платим как за питьевую. Скидку на оплату тоже сделают или просто предупреждение?" – спросила Kamila.

"Если питьевая вода не соответствует нормам, то потребитель имеет право за неё не платить", – заявил Мага.

"Слов нет, не пейте воду. Деньги дайте, чтобы покупать ее", – написала Патя.

Напомним, в Дагестане периодически происходят массовые отравления. Так, 9 марта 2021 года двое взрослых и 22 ребенка были размещены в махачкалинской больнице с симптомами отравления. Массовое отравление водопроводной водой произошло в Буйнакске 13 января 2021 года, после вспышки кишечной инфекции был госпитализирован 61 ребенок и 10 взрослых.

Из-за проблемы с санитарией, власти Дагестана регулярно предупреждают жителей о запрете купаться в море. 30 мая 2023 года мэрия Каспийска предупредила о запрете купаться в море из-за санитарно-эпидемиологической ситуации. Местные жители раскритиковали в Telegram городскую администрацию. Властям следует бороться с загрязнением Каспийского моря, а не вводить запреты на купание, заявили они.

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