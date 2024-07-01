Начаты выплаты жильцам аварийного дома в Ростове-на-Дону

01 июля 2024, 14:40

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жильцы аварийного дома на улице Мечникова начали получать выплаты, собственники 13 квартир уже получили деньги, отчитался сегодня глава администрации Ростова-на-Дону.

Как писал "Кавказский узел", в апреле в аварийном доме на улице Мечникова, 51 в Ростове-на-Дону обрушился потолок и появилась трещина в несущих конструкциях. На переселение жильцов выделены из областного бюджета более 81 миллиона рублей, а из муниципального - 41 миллион рублей, сообщил 11 июня глава администрации города Алексей Логвиненко. Из 23 собственников квартир 14 уже согласились с суммой возмещения, заявил он.

Жители аварийного дома по улице Мечникова, 51 начали получать выплаты, сообщил сегодня в своем телеграм-канале Алексей Логвиненко.

"В настоящее время из 23 собственников жилых помещений 14 согласились с размером выкупной стоимости. С ними уже заключены соответствующие соглашения. Собственникам 13 квартир возмещение перечислено в полном объеме. По одному жилому помещению проводятся мероприятия по оплате", - написал он.

Пяти из семьям из семи предоставлены жилые помещения "из свободного муниципального фонда", отметил чиновник, добавив, что "работа продолжается".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.