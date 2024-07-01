01 июля 2024, 06:32

Пятеро военных со Ставрополья убиты на Украине

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Владимир Артемов, Дмитрий Рагулин, Дмитрий Соляников, Иван Шаптин и Николай Бутусов убиты на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 434 бойцов из Ставропольского края.

Как информировал "Кавказский узел", на 29 июня представители властей и силовики признали убитыми на Украине не менее 429 бойцов из Ставропольского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В зоне спецоперации на Украине убиты Владимир Артемов, Дмитрий Рагулин, Дмитрий Соляников, Иван Шаптин и Николай Бутусов из Будённовского района. Военный комиссар Самвел Арутюнян и заместитель главы окружной администрации Виталий Манько передали их родственникам ордена Мужества, которыми погибшие военные награждены посмертно, сообщила 27 июня на своей странице в соцсети "ВКонтакте" газета "Вестник Прикумья".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 434-х бойцов из Ставропольского края.

Семьям убитых в специальной военной операции бойцов поддержку от государства не гарантируют ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

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Примечание:

"Власти назвали имена 13 убитых в СВО бойцов со Ставрополья", "Десять бойцов со Ставрополья убиты в зоне СВО", "Пять бойцов со Ставрополья убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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