Жители азербайджанского села пострадали от наводнения

30 июня 2024, 14:00

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Около сотни домов в азербайджанском селе Губалы-Балоглан оказались затопленными после того, как река вышла из берегов в результате схода селя.

Дворы и подвалы частных домов затоплены в результате схода селя на участке реки Пирсаат, проходящей через село Губалы-Балоглан Гаджигабульского района, сообщило МЧС Азербайджана.

Сотрудники ведомства откачивают воду с затопленных участков, пишет сегодня Media.az.

В селе Губалы-Балоглан затоплено около 100 домов, а также сельскохозяйственные угодья, информирует Report.

В село направлена спецтехника МЧС и исполнительной власти, пишет агентство.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.