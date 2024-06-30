Затопленная территория в селе Губалы-Балоглан. Фото пресс-службы МЧС Азербайджана https://fhn.gov.az/az/melumatlar/fhn-metbuat-xidmetinin-melumati-video-foto-32e5d3db

30 июня 2024, 14:00

Жители азербайджанского села пострадали от наводнения

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Около сотни домов в азербайджанском селе Губалы-Балоглан оказались затопленными после того, как река вышла из берегов в результате схода селя.

Дворы и подвалы частных домов затоплены в результате схода селя на участке реки Пирсаат, проходящей через село Губалы-Балоглан Гаджигабульского района, сообщило МЧС Азербайджана.

Сотрудники ведомства откачивают воду с затопленных участков, пишет сегодня Media.az.

В селе Губалы-Балоглан затоплено около 100 домов, а также сельскохозяйственные угодья, информирует Report.

В село направлена спецтехника МЧС и исполнительной власти, пишет агентство.

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Примечание:

"Десять сел в Азербайджане подтоплены вышедшей из берегов рекой", "Ураган повредил дома жителей северного и западного Азербайджана","В Азербайджане в результате наводнения затоплено 34 села, большинство жителей все еще не могут вернуться в свои дома".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

30 июня 2024, 13:01

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