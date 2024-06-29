Жители села в Дагестане потребовали построить мост через реку

29 июня 2024, 13:59

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из-за отсутствия автомобильного моста затруднен проезд скорой помощи и доставка грузов и почты в село Фий Ахтынского района, заявил автор видеообращения от имени сельчан и попросил решить проблему. Видеообращение наносит урон репутации руководства района, а проект строительства моста проходит экспертизу, отреагировала администрация муниципалитета.

Как писал "Кавказский узел", жители села Фий Ахтынского района периодически лишаются транспортного сообщения с другими населенными пунктами после сходов селя. В частности, с этой проблемой сельчане столкнулись 18 июня. Движение по дороге Фий – Хнов – Гдым было возобновлено лишь на следующий день.

Дорога к селу Фий была размыта в результате ливней также в июне 2022 года. Аналогичный инцидент произошел и в июле 2020 года.

Видеообращение жителей селя Фий опубликовало 28 июня в своем телеграм-канале РИА "Дербент". "Жители села Фий Ахтынского района Дагестана обратились к региональному отделению «Народного фронта» с просьбой о постройке автомобильного моста. В селе проживает 1200 человек, и отсутствие автомобильного моста вызывает, мягко говоря, недоумение", - поясняется в аннотации к видео.

Видеоролик продолжительностью 57 секунд смонтирован из кадров, на которых показан узкий пешеходный мост через горную реку. На ролик наложена пометка "Видео от подписчика". Обращение к руководству "Народного фронта" зачитывает в ролике мужчина за кадром, не назвавший своего имени.

"К вам обращаются жители высокогорного селения Фий Ахтынского района республики Дагестан. Хотелось бы довести до вас нашу очень злободневную проблему: отсутствие транспортного моста между населенным пунктом Фий и райцентром Ахтынского района", - говорит человек за кадром.

Просим вас обратить внимание на эту проблему и построить для нас мост

В село не доезжают скорая помощь, почтовая и другие службы, отметил автор видео. "Просим вас обратить внимание на эту проблему и построить для нас мост, который мог бы связать селение Фий с остальной частью Ахтынского района", - сказал он.

Это же видео размещено в телеграм-канале дагестанского реготделения Народного фронта. "В населенном пункте, где проживает более 1200 человек, имеется только пешеходный мост через реку Фийчай. Отсутствие автомобильного моста существенно ограничивает возможности жителей, затрудняя доставку грузов, оказание медицинской помощи и другие важные аспекты повседневной жизни", - констатировал Народный фронт.

Жители села неоднократно обращались в администрацию Ахтынского района с просьбой о помощи, отмечается в публикации Народного фронта. "Однако до сих пор проблема остается нерешенной. Народный фронт обратился в администрацию района с просьбой помочь жителям в решении вопроса строительства автомобильного моста", - говорится в сообщении.

Под обеими публикациями, по состоянию на 13.48 мск 29 июня, не размещено ни одного комментария.

Власти Ахтынского района отчитались о подготовке к строительству моста

На публикации видеообращения отреагировала поздно вечером 28 июня в своем телеграм-канале пресс-служба администрации Ахтынского района. В описании к видео "опубликована клевета о бездействии властей района в решении проблемы", заявил муниципалитет.

Недоброжелатели и завистники под ширмой заботы наносят только вред району

"Такими похожими на вбросы и дезинформацию обращениями, недоброжелатели и завистники под ширмой заботы наносят только вред району. В стремлении выставить руководство района "глухим" к проблемам его жителей, аноним превращает фийцев в неблагодарных сельчан. Все позитивные изменения в с. Фий произошли и напрямую связаны с деятельностью главы муниципалитета Абдул-Керима Палчаева, который взял на себя шефство над данным селом", - говорится в сообщении. (Опубликованное видеообращение от имени жителей села Фий не содержит упреков в адрес властей, в нем лишь приводится описание транспортной проблемы и просьба решить ее. - Прим. "Кавказского узла").

За год работы в должности главы района Палчаев сделал для села Фий "столько, сколько не делалось десятилетиями", заявила администрация района. Среди достижений чиновника перечислены "построенный за счёт средств районного бюджета новый пешеходный мост длиной 109 метров, строящиеся детские и игровые площадки, капитальный ремонт школы с благоустройством двора, возведение обелиска павшим героям Великой Отечественной войны в селе".

"Глава района изыскивает все возможности, чтобы вдохнуть жизнь в село, постоянно обращается к самим фийцам, сетуя на отсутствие отклика и участия в реализации проектов по благоустройству со стороны известных выходцев из села. Тем больнее видеть и читать подобные обращения. Автор-аноним не стал обращаться за разъяснениями по поводу строительства моста в администрацию района перед публикацией материала. Он убедился бы в том, что руководство района принимает реальные шаги для строительства автомобильного моста и дороги в с. Фий", - говорится в публикации.

За счёт "привлечённых главой района средств" благотворительного фонда "Содействие и помощь" уже сделана экспертиза для Дагнаследия и передана в Дагавтодор, подчеркнули районные власти.

"Эта экспертиза используется в проекте расширения подъездной дороги к с. Фий и в строительстве моста", - отмечается в сообщении. По состоянию на 13.48 мск, под ним также не опубликовано ни одного комментария пользователей Telegram.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.