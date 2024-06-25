Погибший при атаке боевиков охранник храма похоронен в Махачкале

25 июня 2024, 20:26

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Прощание с погибшим при атаке боевиков охранником Михаилом Вавилиным прошло сегодня в Свято-Успенском кафедральном соборе. Он помог спастись десяткам людей, рассказал служитель храма.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 июня, в День Святой Троицы, который является одним из главных христианских праздников, в Дербенте и Махачкале боевики совершили нападения на синагоги и православный храм. Эти атаки стали первыми вооруженными инцидентами в Дагестане более чем за год. Число погибших достигло 21, в ночь на 25 июня один из полицейских умер в больнице.

Сегодня в кафедральном Свято-Успенском соборе в Махачкале проходил обряд прощания с Михаилом Вавилиным, который 23 июня погиб при атаке боевиков. сообщил в своем telegram-канале мэр Каспийска Борис Гонцов. "Сотрудник ЧОП Михаил увидел, как террористы проникают на территорию церкви, и запер прихожан и священнослужителей в подсобном помещении. Он взял весь удар на себя, отвлекая террористов, поплатившись собственной жизнью", - написал он.

По решению правящего архиерея, Михаила похоронили прямо у стен собора, рядом с алтарём, проинформировал Миннац Дагестана.

"Мы остались живы только благодаря Мише. Именно он крикнул, чтобы мы ушли в безопасное место, а сам отстреливался", - приводятся в Telegram-канале ведомства слова служителя храма.

Опрошенные "Кавказским узлом" ветераны спецслужб заявили, что нападения боевиков в Дагестане стали провалом силовых структур, не уделивших должного внимания превентивной работе. 23 июня американский Институт изучения войны заявил, что за нападениями стоит ячейка "Вилаят Кавказ"* – подразделение "Исламского государства"*.

В Дербенте и Махачкале наблюдается скопление силовиков, но обстановка спокойная. Религиозные объекты в этих и других городах республики взяты под усиленную охрану, сообщили "Кавказскому узлу" дагестанские журналисты и активисты.

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