Портрет Михаила Вавилина. Скриншот фото из Telegram-канала Бориса Гонцова от 25.06.24, https://t.me/gontsov_boris/629

25 июня 2024, 20:26

Погибший при атаке боевиков охранник храма похоронен в Махачкале

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Прощание с погибшим при атаке боевиков охранником Михаилом Вавилиным прошло сегодня в Свято-Успенском кафедральном соборе. Он помог спастись десяткам людей, рассказал служитель храма.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 июня, в День Святой Троицы, который является одним из главных христианских праздников, в Дербенте и Махачкале боевики совершили нападения на синагоги и православный храм. Эти атаки стали первыми вооруженными инцидентами в Дагестане более чем за год. Число погибших достигло 21, в ночь на 25 июня один из полицейских умер в больнице

Сегодня в кафедральном Свято-Успенском соборе в Махачкале проходил обряд прощания с Михаилом Вавилиным, который 23 июня погиб при атаке боевиков. сообщил в своем telegram-канале мэр Каспийска Борис Гонцов. "Сотрудник ЧОП Михаил увидел, как террористы проникают на территорию церкви, и запер прихожан и священнослужителей в подсобном помещении. Он взял весь удар на себя, отвлекая террористов, поплатившись собственной жизнью", - написал он.

По решению правящего архиерея, Михаила похоронили прямо у стен собора, рядом с алтарём, проинформировал Миннац Дагестана.

"Мы остались живы только благодаря Мише. Именно он крикнул, чтобы мы ушли в безопасное место, а сам отстреливался", -  приводятся в Telegram-канале ведомства слова служителя храма.

Опрошенные "Кавказским узлом" ветераны спецслужб заявили, что нападения боевиков в Дагестане стали провалом силовых структур, не уделивших должного внимания превентивной работе. 23 июня американский Институт изучения войны заявил, что за нападениями стоит ячейка "Вилаят Кавказ"* – подразделение "Исламского государства"*.

В Дербенте и Махачкале наблюдается скопление силовиков, но обстановка спокойная. Религиозные объекты в этих и других городах республики взяты под усиленную охрану, сообщили "Кавказскому узлу" дагестанские журналисты и активисты.

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Примечание:

"Перестрелки в Махачкале испугали горожан", "Меликов привел свои данные о числе погибших во время КТО", "Трехдневный траур объявлен в Дагестане".

Автор: "Кавказский узел"

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