22 июня 2024, 20:48

Суд в Ростове-на-Дону прекратил дело о продаже дрона из зоны военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Железнодорожный суд Ростова-на-Дону прекратил уголовное дело против местного жителя Шамхана Дадаева, который пытался продать беспилотник, полученный российскими военными в качестве гуманитарной помощи. О прекращении дела попросило следствие несмотря на то, что Дадаев признал вину.

Ростовчанин Шамхан Дадаев обвинялся в сбыте добытого преступным путем имущества – он заполучил купленный для российской армии беспилотник стоимостью 489 тысяч рублей  и намеревался продать его за половину цены. Дрон был приобретет на средства сотрудников МЧС в ноябре 2022 года и был передан в одну из войсковых частей. на самом БПЛА стоял штамп "не для продажи". Дадаев попытался продать оборудование за 250 тысяч рублей, следует из постановления Железнодорожного суда Ростова-на-Дону.

В суде Дадаев признал вину, но уголовное дело было прекращено по ходатайству следствия, Дадаева лишь обязали выплатить судебный штраф в 30 тысяч рублей. Причина, по которой следствие попросило прекратить дело, в постановлении не приведена.

"Кавказский узел" также писал, что военнослужащий контрактной службы Владислав Корнеев приговорен к двум с половиной годам колонии за отсутствие на службе, в том числе в период мобилизации. Защита просила заменить срок условным, подчеркнув, что командование части ждет Корнеева в зоне военной операции, но военный суд в Ростове-на-Дону оставил приговор в силе.

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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