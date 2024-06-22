Оппозиционный активист арестован в Азербайджане

22 июня 2024, 11:09

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В Азербайджане активист оппозиционной партии "Мусават" Гошгар Нуралы арестован на 10 суток за неподчинение полиции. Его соратники назвали это обвинение необоснованным, а арест активиста связали с тем, что неделю назад он написал негативный комментарий в соцсети под видеороликом с выступлением депутата парламента.

Член меджлиса (собрания) оппозиционной партии "Мусават", заместитель председателя Биласуварского районного отделения Гошгар Нуралы 21 июня был арестован на 10 суток. Ему вменено неподчинение полиции, сообщил глава меджлиса Ариф Гаджилы.

"Гошгар Нуралы проживает в селе Хырмандалы Биласуварского района. Он был задержан после того, как раскритиковал в социальных сетях депутата парламента от Биласуварского района Бахруза Магеррамова. Полицейские прибыли в село, где проживает Гошгар и увезли его. Ни о каком "неповиновении полиции" и речи не может быть. На следующий день районный суд арестовал его на 10 суток. Гошгар Нуралы арестован по политическому заказу, его наказали за пост о депутате. Гошгар выразил протест за лживые утверждения депутата о народном движении конца 1980-х и начала 1990-х годов", – сказал Гаджилы корреспонденту "Кавказского узла".

Видео, о котором идет речь, было опубликовано около недели назад в соцсети TikTok на странице Baku.az_offical. На его кадрах депутат Бахруз Магеррамов заявил, что правительство "Народного фронта" во главе с президентом Абульфазом Эльчибеем нанесло ущерб национальному духу и идеям свободы. Он заявил, что в конце 1980-х и начале 1990-х годов люди выходили на акции протеста не из-за деятелей "народного движения", а из-за утраты доверия советской власти и несправедливого отстранения от должности "великого лидера Гейдара Алиева". Слова Магеррамова перевел корреспондент "Кавказского узла".

В комментарии под роликом Гошгар Нуралы написал следующее: "Этого [экспрессивное выражение] откуда взяли и поместили в Милли Меджлис? Впрочем, большинство сидящих там (в парламенте) такие же".

Перевод комментария Нуралы выполнен корреспондентом "Кавказского узла".

Этот пост на странице Baku.az_offical в соцсети TikTok, на которую подписаны около 28,1 тысячи пользователей, на 11.05 мск 22 июня набрал 288 комментариев и около 19,9 тысячи просмотров.

"Кавказский узел" пока не располагает комментарием МВД Азербайджана относительно задержания Гошгара Нуралы.

Напомним, "Мусават" – старейшая партия Азербайджана, созданная в 1911 году и имеющая правоцентристскую ориентацию. В 1918-1920 годы "Мусават" была основной политической силой в правительстве Азербайджанской демократической республики, в годы СССР действовала в эмиграции в Турции. В Азербайджане деятельность партии восстановлена в 1992 году.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована статья "Преследование правозащитников и активистов в Азербайджане".

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