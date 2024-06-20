20 июня 2024, 16:12

Судья в Волгограде получила 3,5 года колонии

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Бывшая судья из Волгограда Олеся Дорошенко получила 3,5 года колонии по обвинению в мошенничестве, посредничестве во взяточничестве и вынесении неправосудных решений. Дорошенко признала вину, защита будет добиваться отсрочки исполнения приговора.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2021 года коллегия судей России разрешила Следкому возбудить уголовное дело против бывшей судьи Ворошиловского районного суда  Волгограда Олеси Дорошенко по 11 статьям Уголовного кодекса, она подозревалась в крупном мошенничестве, взяточничестве и вынесении неправосудных решений. Дорошенко вменялось 29 эпизодов.  Прокуратура в августе 2022 года передала дело в суд,  в обвинительном заключении фигурировал 21 эпизод по шести статьям Уголовного кодекса.

По версии следствия, обвиняемая, в частности, входила в состав преступной группы и с 2015 по 2017 год "вынесла ряд неправосудных решений о взыскании ущерба со страховых компаний и бюджета Волгограда, якобы причиненного в результате инсценированных дорожно-транспортных происшествий,  вмешивалась в деятельность суда, оказывала воздействие на судей других районных судов и Волгоградского областного суда для вынесения решений в пользу её знакомых", сообщила прокуратура.

Центральный суд Волгограда признал Олесю Дорошенко виновной в мошенничестве, посредничестве во взяточничестве, воспрепятствовании осуществлению правосудия и вынесении заведомо неправосудных судебных актов.  "Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сообщила сегодня объединенная пресс-служба судов Волгоградской области в своем Telegram-канале.

Суд также лишил Дорошенко на два года права занимать должности на государственной службе, связанные с выполнением административно-хозяйственных полномочий, указано в сообщении.

Дорошенко должна будет выплатить в пользу судебного департамента 653 833 рубля материального ущерба. Свою вину она полностью признала,, сообщило сегодня издание V1. 

Сторона гособвинения просила приговорить Олесю Дорошенко к восьми годам лишения свободы, со штрафом в миллион рублей и трехгодичным запретом на работу на государственной службе, связанной с осуществлением функции представителя власти

Адвокат просил оставить его подзащитную на свободе, избрав в качестве наказания штраф или принудительные работы. В том же случае, если суд сочтет, что Олеся Дорошенко не исправится в условиях общества и выберет для нее наказание, связанное с лишением свободы, то просил приговорить ее к пяти годам колонии с отсрочкой приговора до 2037 года. До вступления приговора в силу Дорошенко будет находиться по подпиской о невыезде. Адвокат заявил, что будет обжаловать приговор, добиваясь отсрочки его исполнения.

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Примечание:

"Судья Мартынова вышла на свободу вскоре после десятилетнего приговора", "Краснодарский судья осужден за мошенничество", "Волгоградский следователь осужден за многомилионные взятки".

Автор: "Кавказский узел"

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