Судья в Волгограде получила 3,5 года колонии

20 июня 2024, 16:12

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Бывшая судья из Волгограда Олеся Дорошенко получила 3,5 года колонии по обвинению в мошенничестве, посредничестве во взяточничестве и вынесении неправосудных решений. Дорошенко признала вину, защита будет добиваться отсрочки исполнения приговора.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2021 года коллегия судей России разрешила Следкому возбудить уголовное дело против бывшей судьи Ворошиловского районного суда Волгограда Олеси Дорошенко по 11 статьям Уголовного кодекса, она подозревалась в крупном мошенничестве, взяточничестве и вынесении неправосудных решений. Дорошенко вменялось 29 эпизодов. Прокуратура в августе 2022 года передала дело в суд, в обвинительном заключении фигурировал 21 эпизод по шести статьям Уголовного кодекса.

По версии следствия, обвиняемая, в частности, входила в состав преступной группы и с 2015 по 2017 год "вынесла ряд неправосудных решений о взыскании ущерба со страховых компаний и бюджета Волгограда, якобы причиненного в результате инсценированных дорожно-транспортных происшествий, вмешивалась в деятельность суда, оказывала воздействие на судей других районных судов и Волгоградского областного суда для вынесения решений в пользу её знакомых", сообщила прокуратура.

Центральный суд Волгограда признал Олесю Дорошенко виновной в мошенничестве, посредничестве во взяточничестве, воспрепятствовании осуществлению правосудия и вынесении заведомо неправосудных судебных актов. "Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сообщила сегодня объединенная пресс-служба судов Волгоградской области в своем Telegram-канале.

Суд также лишил Дорошенко на два года права занимать должности на государственной службе, связанные с выполнением административно-хозяйственных полномочий, указано в сообщении.

Дорошенко должна будет выплатить в пользу судебного департамента 653 833 рубля материального ущерба. Свою вину она полностью признала,, сообщило сегодня издание V1.

Сторона гособвинения просила приговорить Олесю Дорошенко к восьми годам лишения свободы, со штрафом в миллион рублей и трехгодичным запретом на работу на государственной службе, связанной с осуществлением функции представителя власти