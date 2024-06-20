ЕСПЧ признал нарушение прав адвоката Фариза Намазлы

20 июня 2024, 14:07

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Европейский суд по правам человека обязал власти Азербайджана выплатить компенсацию в 4500 евро адвокату Фаризу Намазлы, признав, что силовики нарушили его право на частную жизнь, необоснованно подвергнув досмотру, когда адвокат посещал своего клиента в Гобустанской тюрьме.

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу "Фариз Намазлы против Азербайджана" опубликовано сегодня на сайте суда. В иске адвоката Намазлы идет речь о том, что в августе 2018 года сотрудники Гобустанской тюрьмы произвели его личный досмотр и изъяли его рабочие документы, связанные с защитой прав его клиента.

10 августа 2018 года Намазлы отправился в Гобустанскую тюрьму, чтобы встретиться со своим подзащитным для обсуждения некоторых вопросов, касающихся дел клиента, рассматриваемых в ЕСПЧ, поясняется в релизе, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Намазлы разрешили встретиться с подзащитным, только после того, как его документы были проверены при входе в тюрьму.

"После окончания встречи, когда заявитель собирался покинуть тюрьму, он был подвергнут личному досмотру сотрудниками учреждения, которые еще раз проверили его документы. Хотя заявитель возражал против действий сотрудников, они проигнорировали это. Сотрудники тюрьмы изъяли письменное заявление клиента Намазлы, чтобы показать его начальнику тюрьмы. Примерно через 30 минут сотрудники сообщили заявителю, что они не могут вернуть ему это заявление по указанию начальника тюрьмы. Никакого протокола или иного документа об изъятии письменного заявления составлено не было", – сказано в сообщении ЕСПЧ.

ЕСПЧ в своем решении установил нарушение конфиденциальности документов адвоката, связанных с выполнением его профессиональной деятельности, а также его переписки со своим подзащитным.

Страсбургский суд признал в отношении Намазлы нарушение статьи №8 ("Право на уважение частной и семейной жизни") Европейской конвенции о защите прав человека и постановил выплатить ему компенсацию в размере 4500 евро за моральный ущерб и 39,56 евро за возмещение судебных затрат.

Вместе с тем, ЕСПЧ не признал необходимым рассмотреть по существу жалобу Намазлы на нарушение его прав по статье №6 ("Право на справедливое судебное разбирательство") и статьи №13 ("Право на эффективное средство юридической защиты").

Намазлы заявил, что удовлетворен решением ЕСПЧ.

"Главное, Европейский суд признал нарушением моих прав, связанных с адвокатской деятельностью, и в частности нарушением тюремным администрацией конфиденциальности документов защитника. Изъятия документов адвоката, их цензура является вопиющим нарушением закона. Примечательно, что азербайджанские суды соглашались тем, что просмотр, изъятие документов, записей адвоката, заявлением, писем, передаваемых ему подзащитным, является нарушением закона. Однако суды утверждали, что я не смог доказать свою правоту", – сказал Фариз Намазлы корреспонденту "Кавказского узла".

Суды в Азербайджане отказывались рассматривать дело по существу. В частности, ходатайства просмотреть записи камер видеонаблюдения в тюрьме, допросить в качестве свидетеля клиента Намазлы, чье заявление было изъято, не удовлетворялись, отметил адвокат.

Он считает, что решение ЕСПЧ по его делу станет прецедентным и на него могут ссылаться в перспективе другие адвокаты, которые могут оказаться в аналогичной ситуации. Намазлы уточнил, что его права были нарушены при посещении в Гобустанской тюрьме активиста Движения "Мусульманское единство" Аббаса Гусейнова.

"Мы обсуждали с ним процесс рассмотрения его жалобы в ЕСПЧ на пытки в полиции после задержания в 2015 году во время спецоперации в поселке Нардаран. Он написал в форме заявления свои показания в ЕСПЧ, которые я собирался отсканировать и отправить в Страсбург, но записи у меня изъяли", – пояснил Намазлы.

Он напомнил, что в феврале 2023 года ЕСПЧ объявил решение по жалобе Гусейнова на пытки. "Тогда Гусейнову и нескольким фигурантам "Нардаранского дела" правительство предложило "мировое соглашение" по части жалоб на пытки и согласилось выплатить им по 8 тысяч евро в качестве компенсации и на этих условиях ЕСПЧ закрыл дело", – напомнил адвокат.

В Азербайджане адвокаты, которые занимаются делами активистов, нередко подвергаются досмотру, также силовики нередко изымают у них документы, заявил бывший член коллегии адвокатов Азербайджана Намизад Сафаров.

"Закон допускает только визуальный досмотр вещей адвоката, на предмет не пропуска в учреждение по принудительному содержанию запрещенных предметов с точки зрения безопасности. Однако просмотр и цензура записей и документов адвокатов категорически не допускаются", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Полномочный представитель Азербайджана при ЕСПЧ Чингиз Аскеров оказался не доступен для комментариев.

Напомним, 25 января 2017 года Талех Багирзаде и 17 его сторонников, включая Аббаса Гусейнова, были осуждены на сроки от 10 до 20 лет по обвинению в организации беспорядков после операции силовиков в ноябре 2015 года, итогом которой стала смерть семи человек.

"Нардаранское дело" появилось после проведения силовой операции в селе 26 ноября 2015 года. Главной целью силовой операции был разгром движения "Мусульманское единство" и арест его лидера Талеха Багирзаде, говорится в справке "Кавказского узла" "Нардаран". Подсудимые жаловались на пытки и не признали вину. Азербайджанские правозащитники считают фигурантов "нардаранского дела" политзаключенными.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.