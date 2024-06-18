Волгоградка оштрафована за публикацию в соцсети радужного флага

18 июня 2024, 14:02

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Волгограде оштрафовал на одну тысячу рублей местную жительницу, признав ее виновной в публичном демонстрировании экстремистской символики.

По версии следствия, студентка из Волгограда разместила в соцсети Instagram* изображение с символикой международного общественного движения ЛГБТ**, признанного в России экстремистским по решению суда.

Речь идет о радужном флаге с шестью продольными полосами. Публикацию волгоградки в ходе мониторинга соцсетей обнаружили сотрудники МВД и составили на нее протокол по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ "Пропаганда либо публичное демонстрирование символики экстремистских организаций", предусматривает для граждан до 15 суток ареста", – прим. "Кавказского узла"), сообщается в карточке дела, опубликованной несколько дней назад на сайте Центрального районного суда Волгограда.

В суде студентка признала вину и раскаялась. Суд признал ее виновной о оштрафовал на одну тысячу рублей.

Комментариев от жительницы Волгограда или ее представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 2 июня стало известно, что суд в Волгограде оштрафовал бывшего главреда газеты "Колокол" Станислава Терентьева, признав его виновным в публичной демонстрации нацистской символики.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

** организация признана экстремистской и запрещена в РФ по решению суда.