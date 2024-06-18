18 июня 2024, 14:02

Волгоградка оштрафована за публикацию в соцсети радужного флага

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Волгограде оштрафовал на одну тысячу рублей местную жительницу, признав ее виновной в публичном демонстрировании экстремистской символики.

По версии следствия, студентка из Волгограда разместила в соцсети Instagram* изображение с символикой международного общественного движения ЛГБТ**, признанного в России экстремистским по решению суда.

Речь идет о радужном флаге с шестью продольными полосами. Публикацию волгоградки в ходе мониторинга соцсетей обнаружили сотрудники МВД и составили на нее протокол по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ "Пропаганда либо публичное демонстрирование символики экстремистских организаций", предусматривает для граждан до 15 суток ареста", – прим. "Кавказского узла"), сообщается в карточке дела, опубликованной несколько дней назад на сайте Центрального районного суда Волгограда.

В суде студентка признала вину и раскаялась. Суд признал ее виновной о оштрафовал на одну тысячу рублей.

Комментариев от жительницы Волгограда или ее представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 2 июня стало известно, что суд в Волгограде оштрафовал бывшего главреда газеты "Колокол" Станислава Терентьева, признав его виновным в публичной демонстрации нацистской символики.

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* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

** организация признана экстремистской и запрещена в РФ по решению суда.

Примечание:

"Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело на жителя Волгограда из-за нацистского приветствия", "Житель Волгоградской области оштрафован за публикацию в мессенджере", "Житель Волгограда оштрафован за пост с нацистской символикой".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

18 июня 2024, 14:58

  • ЕСПЧ признал нарушением прав Олега Орлова* штраф за пикет

    Европейский суд по правам человека указал, что власти России, задержав правозащитника Олега Орлова* на пикете в поддержку Оюба Титиева и оштрафовав его за эту акцию протеста, нарушили права на свободу мирных собраний, личную неприкосновенность и беспристрастность суда. Несмотря на то, что Россия не выполняет решения ЕСПЧ, они важны, так как фиксируют допущенные нарушения, подчеркнул адвокат.

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