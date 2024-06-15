15 июня 2024, 14:56

Возобновлена подача электричества жителям Морозовского района

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Восстановлено энергоснабжение населенных пунктов Морозовского района, которое было прервано после атаки беспилотников, отчитались представители властей.

Как писал "Кавказский узел", 14 июня несколько населенных пунктов в Морозовском районе остались без электричества в результате атаки дронов, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. В регионе сбиты 70 беспилотников, заявило Минобороны.

В Морозовском районе завершен ремонт поврежденной трансформаторной подстанции, сообщил сегодня в 13.33 мск в своем телеграм-канале Василий Голубев. "Электроснабжение жителей, социально-значимых объектов, объектов жизнеобеспечения и других потребителей полностью восстановлено по нормальной схеме. Поступающие единичные заявки оперативно отрабатываются ремонтными бригадами", - написал он.

Работы продолжались всю ночь, отчитался сегодня утром в своем телеграм-канале глава администрации района Петр Тришечкин. "На данный момент второй трансформатор, менее поврежденный, запущен, проводится техническое испытание. В течение 2-3 часов, после окончания испытания, начнем частично подключать электроснабжение в оставшейся части Морозовска", - написал он в 08.06 мск.

Вчера, 14 июня, Петр Тришечкин сообщил о начале подключения к электроснабжению социально-значимых объектов в Морозовске. "Центральная районная больница подключена к дополнительному источнику электроснабжения. Работа пункта сдачи основного государственного экзамена для выпускников 9-х классов ведется в штатном режиме", - говорится в публикации.

Напомним, территория Ростовской области регулярно подвергается атакам беспилотников после начала военной операции на Украине. Так, сегодня утром около Каменска-Шахтинского военные сбили несколько беспилотников, запущенных со стороны Украины, сообщил губернатор.

6 июня на нефтезаводе в Новошахтинске произошел пожар после атаки дронов. Атака беспилотников на этот завод стала третьей с начала военной операции.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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