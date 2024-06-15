Возобновлена подача электричества жителям Морозовского района

15 июня 2024, 14:56

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Восстановлено энергоснабжение населенных пунктов Морозовского района, которое было прервано после атаки беспилотников, отчитались представители властей.

Как писал "Кавказский узел", 14 июня несколько населенных пунктов в Морозовском районе остались без электричества в результате атаки дронов, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. В регионе сбиты 70 беспилотников, заявило Минобороны.

В Морозовском районе завершен ремонт поврежденной трансформаторной подстанции, сообщил сегодня в 13.33 мск в своем телеграм-канале Василий Голубев. "Электроснабжение жителей, социально-значимых объектов, объектов жизнеобеспечения и других потребителей полностью восстановлено по нормальной схеме. Поступающие единичные заявки оперативно отрабатываются ремонтными бригадами", - написал он.

Работы продолжались всю ночь, отчитался сегодня утром в своем телеграм-канале глава администрации района Петр Тришечкин. "На данный момент второй трансформатор, менее поврежденный, запущен, проводится техническое испытание. В течение 2-3 часов, после окончания испытания, начнем частично подключать электроснабжение в оставшейся части Морозовска", - написал он в 08.06 мск.

Вчера, 14 июня, Петр Тришечкин сообщил о начале подключения к электроснабжению социально-значимых объектов в Морозовске. "Центральная районная больница подключена к дополнительному источнику электроснабжения. Работа пункта сдачи основного государственного экзамена для выпускников 9-х классов ведется в штатном режиме", - говорится в публикации.

Напомним, территория Ростовской области регулярно подвергается атакам беспилотников после начала военной операции на Украине. Так, сегодня утром около Каменска-Шахтинского военные сбили несколько беспилотников, запущенных со стороны Украины, сообщил губернатор.

6 июня на нефтезаводе в Новошахтинске произошел пожар после атаки дронов. Атака беспилотников на этот завод стала третьей с начала военной операции.

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