Участники слушаний высказались против строительства высотки в центре Волгограда

13 июня 2024, 04:18

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Жители Центрального района Волгограда проголосовали против строительства 17-этажного дома на Советской улице, однако опасаются, что власти проигнорируют их мнение. Результаты общественных слушаний по закону носят лишь рекомендательный характер, пояснил юрист.

"Кавказский узел" писал, что глава Следкома Бастрыкин поручил проверить законность выделения участка под строительство многоэтажного дома в центре Волгограда. Горожане уверены, что 17-этажному дому не место около школы.

Градостроительный совет Волгоград в конце мая одобрил строительство дома переменной этажности (максимальная высота 63 метра — 17 этажей) в центре города, на пересечении Комсомольской и Советской. Против проекта выступили архитектор Юрий Маркачев и жители прилегающего района.

Жители улиц, прилегающих к зоне строительства 17-этажного дома, 11 июня проголосовали на общественных слушаниях против проекта здания, прозванного горожанами «бетонным монстром». Волгоградцы настаивают, что такое строительство на территории охранного объекта "Комплекс застройки ул. Советской" неуместно и чревато серьезными проблемами. На слушаниях по вопросу строительства многоэтажного дома №18 на улице Советская в Центральном районе Волгограда 54 участника высказались против строительства «бетонного гиганта», 17 проголосовали за, сообщил корреспондент «Кавказского узла».

Предприниматель Светлана Битюкова живет в доме №16 на улице Советская с детства, воспитывает 10-летнего ребенка. Если строительство проблемного здания согласуют «в любом формате, даже с минимальным разрешением высотой в 30 метров и в границах нынешних красных линий», то «жителей близлежащих домов ждет коммунальный коллапс», уверена она.

«Нагрузка на (коммунальные) сети вырастет в разы. Архитекторы сказали на слушаниях, что будет газовое отопление, но в зимний период давления газа не хватает, чтобы прогнать весь объем холодной воды через газовую колонку. Таким образом, обогревается примерно половина объема и из крана идет средне-теплая вода вместо горячей. Если построят дом, мы останемся без горячей воды. Дом хотят посадить на действующие коммуникации. Аварийность увеличится в разы», - заявила Битюкова.

Женщина заметила, что каждую зиму в их микрорайоне случается по 5-6 коммунальных аварий. На слушаниях архитекторы заявили о том, что при строительстве «будут задействованы» улицы Чуйкова и Советская, прилегающие к месту стройки.

«Это пыль, грязь, шум. Стройка будет рядом со школой №81. Если случится несчастный случай, на голову ребёнка упадет кирпич, кто будет нести ответственность? На это внятно ответить ни один представитель застройщика не смог. Цель - любой ценой построить дом, извлечь прибыль, заработать деньги. Мнение местных жителей и жизни детей не волнуют застройщика», - возмутилась Светлана.

Битюкова пояснила, что она не является ни архитектором, ни инженером-строителем. «Но им и не нужно быть в этом случае чтобы понять очевидную вещь - коммуникации лягут после строительства этого бетонного монстра», - считает женщина.

Битюкова полагает, что окончательное слово будет за главой Волгограда Владимиром Марченко - он может как утвердить проект, так и согласиться с мнением жителей, отправив его на доработку.

«Следователи уже начали проверку законности выделения земли под строительство. Результат этой проверки в общественное пространство пока не выходил. Лично мною было написано заявление в администрацию города Волгограда о неудовлетворительном состоянии забора по улице Советской, 18 (огораживающем этот участок земли). Ответ получила только с третьего раза, после вмешательства прокуратуры. Сообщили, что забор принадлежит МУП «Городской водоканал». Это запрос от 2023 года, хотя на тот момент земля уже была в частной собственности», - возмутилась она.

Коммерсант Александр Полторацкий живет на улице Чуйкова. Его племянник ходит в школу №81 и живет вместе с мамой на Советской улице. Александр пытался зарегистрироваться на слушаниях, но его к ним не допустили, объяснив это тем, что он не живет на прилегающей к строительству территории.

«Меня совсем не устраивает, что мой племянник подвергнется опасности. Стройка многоэтажного сооружения будет проходить впритык к территории школы. Кому в голову пришло подвергать смертельной опасности детей? Понятно, что мы с сестрой против этого строительства. Я лично вижу здесь все признаки коррупции. Почему этого следователи и прокуроры не замечают, непонятно», - заявил Полторацкий.

Пенсионерка, представившаяся Светланой Георгиевной, живет на Советской улице с 1984 года, до пенсии она работала инженером на железной дороге. Женщина не смогла зарегистрироваться на слушаниях: по словам Светланы Георгиевны, ее «просто оттеснили от стола регистрации». Пенсионерка почувствовала себя плохо и ей пришлось вернуться домой.

«Я очень хотела заявить свой протест этому строительству. Совершенно неуклюжее сооружение, громоздкое. Неизвестно как оно повлияет на грунтовые воды. Никто мне так и не объяснил, что будет твориться в подвалах наших домов. Если дом подключат к бытовому газу, у нас на кухнях и в ванных комнатах точно давление упадет», - возмутилась она.

Женщина считает, что застройка центра недопустима, тогда как на окраине Волгограда много пустырей, которые можно было бы застраивать микрорайонами с широкими улицами и новыми коммуникациями.

«Наш центр города славится простором. У нас широкие улицы, скверы, светлые дворы. И вот вклинивают этого, действительно, «бетонного монстра», который изуродует городское пространство, загрузит старые обветшалые коммуникации и оградит школу от солнца», - заявила Светлана Георгиевна.

Историк и краевед Андрей Кудинов сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что площадка проблемного строительства ранее располагалась на территории охранного объекта «Комплекс застройки улицы Советская» (дома с №1 по №47). Объект этот, по словам историка, относится к категории «памятник архитектуры и градостроительства регионального значения». Охранный статус за ним был закреплен Постановлением Волгоградской областной Думы № 62/706 от 05 июня 1997 года.

«Этот архитектурный ансамбль был создан в 1950-е годы, во время героического восстановления Сталинграда. Это был третий этап так называемого Черкасовского движения: около полутора тысяч строительных бригад со всей страны восстанавливали, в том числе, улицу Советскую. В работах принимали участие и пленные солдаты Вермахта. Тогда архитекторы учли важные принципы строительства, обеспечив освещенность солнечным светом, открытые пространства дворов и скверов, доступность свободного проезда автотранспорта, рассчитали нагрузку на грунтовые воды. И вот этот новый «бетонный монстр» все эти принципы рушит. Скажу больше, он дискредитирует подвиг строителей-восстановителей города», - заявил Кудинов корреспонденту “Кавказского узла”.

Инициаторы строительства нового многоэтажного дома, по словам историка, так и не определились с его этажностью — она варьируется от 11 до 17 этажей. Кудинов рассказал историю изменения охранного статуса объекта: так, в 2020 году, руководство комитета культуры Волгоградской области приняло, «как минимум два известных» приказа (№114 и №417) об установлении и утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения "Комплекс застройки ул. Советской", а в августе 2023 году появился также приказ №415 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения "Комплекс застройки ул. Советской"...».

«Я считаю, что все эти попытки легитимации строительства чужеродного многоэтажного дома №18 на улице Советская имеют плохо скрытые признаки коррупционной составляющей, но надзорные и следственные органы на все жалобы граждан отвечают отписками. Если этот дом будет построен, в областном центре появится очередной опасный градостроительный объект», - резюмировал Андрей Кудинов.

Юрист Сергей Иващенко пояснил корреспонденту «Кавказского узла», что общественные слушания «ни к чему не обязывают» чиновников, а лишь «принимаются к сведению».

«Как сказано в Градостроительном кодексе, решения принимаются с учетом результатов общественного обсуждения, но не в соответствии с такими результатами. Максимум, могут в своем решении расписать, почему отклоняют результаты общественных слушаний, но могут не написать. И судя по волгоградской практике, не напишут», - сказал он.

Юрист сослался на части 4 и 5 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, в которых изложены этапы слушаний. «Последний этап - опубликование результатов слушаний, на этом все и заканчивается. В части 9 статьи 28 кодекса речь идет об «учете» результатов слушаний, но там нет никаких обязывающих положений. В статье 25 ФЗ от 21.07.2014 N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в РФ" указано, что результаты общественных слушаний носят лишь рекомендательный характер. Это совет властям, но не обязывающее их юридическое положение», - заключил юрист.

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