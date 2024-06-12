Журналист Магомедов разочарован решением суда по своему иску к силовикам

16 января 2023 года силовики задержали Магомеда Магомедова и Идриса Юсупова* , которые намеревались провести одиночные пикеты в защиту Абдулмумина Гаджиева. Журналистов увезли в Советский райотдел полиции Махачкалы, объяснив задержание тем, что получили сообщение об организации массовых беспорядков. Спустя несколько часов журналисты были освобождены. 17 апреля Магомед Магомедов подал административный иск , в котором оспорил законность действий полицейских. В августе 2023 года Советский райсуд Махачкалы не удовлетворил иск заместителя главреда "Черновика" Магомеда Магомедова к УМВД по Махачкале и начальнику райотдела полиции. В ноябре 2023 года Верховный суд Дагестана признал незаконным решение суда по иску заместителя главного редактора "Черновика" Магомеда Магомедова к полицейским, задержавшим его на одиночном пикете, и направил иск на новое рассмотрение.

Как писал " Кавказский узел ", Верховный суд Дагестана частично удовлетворил иск заместителя главного редкатора "Черновика" Магомеда Магомедова, признав незаконным требование силовиков проехать в полицию и удержание журналиста в отделении. При этом суд отказался расценивать действия силовиков как административное задержание и не нашел нарушений в срыве одиночного пикета в поддержку Абдулмумина Гаджиева.

Заместитель главного редактора "Черновика" не полностью удовлетворен решением суда по его иску. "Решением не совсем доволен. Будем обжаловать это решение. Потому что не видим в нём какой-то логики и достижения законности и справедливости", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он пояснил, что не требовал в суде компенсаций. "Также не требовали какого-то конкретного наказания для сотрудников полиции. Нам важно было установить факт незаконности действий сотрудников полиции и факт срыва ими одиночного пикета", - пояснил Магомедов.

Он сомневается, что силовики будут осторожничать в случае необходимости сорвать какие-либо акции. "Возможно, в отношении нас будет аккуратная, в рамках закона работа. Но по отношению к другим жителям Дагестана - большой вопрос", - полагает Магомедов.

Напомним, редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, в поддержку которого проводился пикет, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и предприниматель Кемал Тамбиев в июне 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября 2023 года суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Пикеты в защиту Гаджиева проводятся регулярно с июня 2019 года, когда Гаджиев был задержан. Они срывались только из-за провокаций и задержаний пикетчиков. По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

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* 24 ноября 2023 года Минюст включил Идриса Юсупова в реестр иностранных агентов. Журналист оспорил это решение.

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