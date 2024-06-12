12 июня 2024, 21:38
Журналист Магомедов разочарован решением суда по своему иску к силовикам
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Замглавреда "Черновика" Магомед Магомедов сообщил, что обжалует решение Верховного суда Дагестана, лишь частично признавшего незаконными действия силовиков во время одиночного пикета журналиста.
Как писал "Кавказский узел", Верховный суд Дагестана частично удовлетворил иск заместителя главного редкатора "Черновика" Магомеда Магомедова, признав незаконным требование силовиков проехать в полицию и удержание журналиста в отделении. При этом суд отказался расценивать действия силовиков как административное задержание и не нашел нарушений в срыве одиночного пикета в поддержку Абдулмумина Гаджиева.
16 января 2023 года силовики задержали Магомеда Магомедова и Идриса Юсупова*, которые намеревались провести одиночные пикеты в защиту Абдулмумина Гаджиева. Журналистов увезли в Советский райотдел полиции Махачкалы, объяснив задержание тем, что получили сообщение об организации массовых беспорядков. Спустя несколько часов журналисты были освобождены. 17 апреля Магомед Магомедов подал административный иск, в котором оспорил законность действий полицейских. В августе 2023 года Советский райсуд Махачкалы не удовлетворил иск заместителя главреда "Черновика" Магомеда Магомедова к УМВД по Махачкале и начальнику райотдела полиции. В ноябре 2023 года Верховный суд Дагестана признал незаконным решение суда по иску заместителя главного редактора "Черновика" Магомеда Магомедова к полицейским, задержавшим его на одиночном пикете, и направил иск на новое рассмотрение.
Заместитель главного редактора "Черновика" не полностью удовлетворен решением суда по его иску. "Решением не совсем доволен. Будем обжаловать это решение. Потому что не видим в нём какой-то логики и достижения законности и справедливости", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".
Он пояснил, что не требовал в суде компенсаций. "Также не требовали какого-то конкретного наказания для сотрудников полиции. Нам важно было установить факт незаконности действий сотрудников полиции и факт срыва ими одиночного пикета", - пояснил Магомедов.
Он сомневается, что силовики будут осторожничать в случае необходимости сорвать какие-либо акции. "Возможно, в отношении нас будет аккуратная, в рамках закона работа. Но по отношению к другим жителям Дагестана - большой вопрос", - полагает Магомедов.
Напомним, редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, в поддержку которого проводился пикет, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и предприниматель Кемал Тамбиев в июне 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября 2023 года суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".
Пикеты в защиту Гаджиева проводятся регулярно с июня 2019 года, когда Гаджиев был задержан. Они срывались только из-за провокаций и задержаний пикетчиков. По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".
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* 24 ноября 2023 года Минюст включил Идриса Юсупова в реестр иностранных агентов. Журналист оспорил это решение.
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Автор: Наим Сулейманов источник: корреспондент "Кавказского узла"