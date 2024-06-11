Суд признал нарушение прав журналиста Магомеда Магомедова со стороны полиции

11 июня 2024, 15:37

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Верховный суд Дагестана частично удовлетворил иск заместителя главреда "Черновика" Магомеда Магомедова, признав незаконным требование силовиков проехать в полицию и удержание журналиста в отделении. При этом суд отказался расценивать действия силовиков как административное задержание и не нашел нарушений в срыве одиночного пикета в поддержку Абдулмумина Гаджиева.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2023 года Советский райсуд Махачкалы не удовлетворил иск заместителя главреда "Черновика" Магомеда Магомедова к УМВД по Махачкале и начальнику райотдела полиции. Журналист просил признать незаконными и необоснованными действия полицейских, задержавших его в январе на одиночном пикете. Представитель полиции в суде объяснила задержание Магомедова заботой о его безопасности из-за возможных беспорядков. Журналист "Нового дела" Идрис Юсупов* полностью подтвердил показания Магомедова. В ноябре 2023 года Верховный суд Дагестана признал незаконным решение суда по иску заместителя главного редактора "Черновика" Магомеда Магомедова к полицейским, задержавшим его на одиночном пикете и направил иск на новое рассмотрение.

16 января 2023 года силовики задержали Магомеда Магомедова и Идриса Юсупова*, которые намеревались провести одиночные пикеты в защиту Абдулмумина Гаджиева. Журналистов увезли в Советский райотдел полиции Махачкалы, объяснив задержание тем, что получили сообщение об организации массовых беспорядков. Спустя несколько часов журналисты были освобождены. 17 апреля Магомед Магомедов подал административный иск, в котором оспорил законность действий полицейских.

Верховный суд Дагестана подготовил решение по административному исковому заявлению журналиста "Черновика" Магомеда Магомедова к Управлению МВД по городу Махачкале и оперуполномоченному отдела уголовного розыска отдела полиции по Советскому району Махачкалы Мураду Гасанову. Административные исковые требования Магомеда Магомедова суд удовлетворил лишь частично. Он признал, что полицейские доставили Магомедова 16 января 2023 года в отделение полиции и удерживали там незаконно, но отказался признать тот факт, что полицейские незаконно препятствовали проведению одиночного пикета. При этом суд не стал рассматривать действия, совершенные в отношении Магомедова, как административное задержание, сообщил сегодня Центр защиты прав человека "Мемориал".

Верховный суд Дагестана рассматривал иск Магомедова в качестве суда первой инстанции , всего прошли семь заседаний. Суд установил, что Магомедов, "находившийся примерно с 12 час. 45 мин. на пересечении пр. Р. Гамзатова и ул. Дахадаева Махачкалы с целью проведения одиночного пикета, был доставлен сотрудниками УМВД РФ по г.Махачкале в ОП по Советскому району УМВД РФ по г.Махачкале, где удерживался в период до 16 час. 34 мин., после чего отпущен из отдела полиции", - приводится выдержка из постановления суда на сайте центра.

Представитель полиции в суде заявлял, что сотрудники полиции действовали 16 января 2023 года в строгом соответствии с требованиями законодательства и "сопровождали Магомедова в отдел полиции, чтобы обеспечить его личную безопасность". Также силовиков были оперативные сведения о возможных массовых беспорядках, и необходимо было "устранить сомнения" относительно участия в них Магомедова. При этом ответчики в суде настаивали, что "Магомедов сотрудниками полиции не задерживался, в отдел полиции не доставлялся, проследовал туда добровольно и там против его воли не удерживался".

Суд заключил, что у сотрудников УМВД не было предусмотренных федеральным законом "О полиции" оснований, чтобы доставить Магомедова в отдел полиции. Более того, как установил суд, в полиции не составили протокола о доставлении Магомедова, что само по себе является основанием для признания действий по доставлению Магомедова в отдел полиции незаконными.

Суд указал, что действия по принудительному препровождению Магомедова в отдел полиции не могут рассматриваться и в качестве административного доставления, которое предусмотрено положениями Кодекса об административных правонарушениях. Магомедов же противоправных действий, которые могли бы служить основаниям для административного доставления, не совершал.

Также суд пришел к выводу, что доводы ответчиков о наличии угрозы массовых беспорядков и в том числе угрозы жизни и здоровья Магомедову, не могут быть обоснованием законности его "добровольного" препровождения в отдел полиции и согласился с тем, что препровождение журналиста в отдел полиции носило принудительный характер. При этом суд не стал рассматривать действия сотрудников полиции как административное задержание.

Свидетелями по делу выступили журналист Идрис Юсупов* и заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев (17 мая избран председателем ОНК Дагестана - прим. "Кавказского узла").

Юсупова* задержали и доставили в отдел полиции по Советскому району Махачкалы 16 января 2023 года вместе с Магомедовым. По словам свидетеля, их удерживали несколько часов и отпустили журналистов только после того, как они подали заявления в дежурную часть о незаконных действиях сотрудников полиции и дали письменные объяснения сначала участковому уполномоченному полиции, а затем оперуполномоченному Гасанову.

Шамиль Хадулаев рассказал в суде, что 16 января 2023 года встретил Магомедова и Юсупова* в отделении полиции. Они сообщили ему, что находятся там не по собственному желанию. При этом оперуполномоченный Гасанов сообщил Хадулаеву, что "Магомедов и Юсупов были приглашены в отдел полиции и будут свободны после выяснения всех обстоятельств".

Суд счел необоснованными доводы ответчиков, что Магомедов проследовал в отдел "добровольно" и решил, что силовики нарушили требования пунктов 3 и 4 части 9 и части 11 статьи 226 КАС и не представили доказательств законности своих действий по доставлению Магомедова в отдел полиции. А значит, они нарушили права и законные интересы Магомедова.

По итогам рассмотрения дела судья Абдулхалимов решил частично удовлетворить административное исковое заявление Магомеда Магомедова. Суд признал, что должностные лица УМВД по городу Махачкале действовали незаконно, когда доставили Магомедова 16 января 2023 года в отдел полиции Советского района Махачкалы и удерживали там. Эти действия нарушили права, свободы и законные интересы Магомедова. В удовлетворении остальных административных исковых требований суд Магомедову отказал, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правозащитной организации.

Напомним, редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, в поддержку которого проводился пикет, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и предприниматель Кемал Тамбиев в июне 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября 2023 года суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Пикеты в защиту Гаджиева проводятся регулярно с июня 2019 года, когда Гаджиев был задержан. Они срывались только из-за провокаций и задержаний пикетчиков. По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 24 ноября 2023 года Минюст включил Идриса Юсупова в реестр иностранных агентов. Журналист оспорил это решение.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.