Магомед Магомедов добился пересмотра дела о задержании силовиками на пикете

11 декабря 2023, 19:02

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Верховный суд Дагестана признал незаконным решение суда по иску заместителя главного редактора "Черновика" Магомеда Магомедова к полицейским, задержавшим его на одиночном пикете. Иск направлен на новое рассмотрение.

Как писал "Кавказский узел", в августе Советский райсуд Махачкалы не удовлетворил иск заместителя главреда "Черновика" Магомеда Магомедова к УМВД по Махачкале и начальнику райотдела полиции. Журналист просил признать незаконными и необоснованными действия полицейских, задержавших его в январе на одиночном пикете. Представитель полиции в суде объяснила задержание Магомедова заботой о его безопасности из-за возможных беспорядков. Журналист "Нового дела" Идрис Юсупов* полностью подтвердил показания Магомедова.

16 января силовики задержали Магомеда Магомедова и Идриса Юсупова, которые намеревались провести одиночные пикеты в защиту Абдулмумина Гаджиева. Журналистов увезли в Советский райотдел полиции Махачкалы, объяснив задержание тем, что получили сообщение об организации массовых беспорядков. Спустя несколько часов журналисты были освобождены. 17 апреля Магомед Магомедов подал административный иск, в котором оспорил законность действий полицейских.

Верховный суд Дагестана отменил решение районного суда об отказе Магомеду Магомедову в иске к УМВД Махачкалы и начальнику отдела полиции по Советскому району. При этом в полиции заявили, что в документах с подтверждением законности задержания имеется государственная тайна, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Поскольку полицейские заявили, что документы, подтверждающие законность задержания Магомедова, содержат государственную тайну, дело передано для рассмотрения в Верховный суд Дагестана, так как только региональный суд может рассмотреть документы из-за ограничений по доступу к секретности.

"Нашим основным аргументом стало то, что сотрудники полиции не имели право прерывать одиночный пикет или должны были представить информацию, подтверждающую небезопасность его проведения. Мы воспринимаем это решение Верховного суда как победу", - рассказал изданию Магомед Магомедов.

Он добавил, что не верит в сведения о государственной тайне и считает это способом защиты, избранным МВД, говорится в публикации.

Судебное заседание по жалобе Магомедова состоялось 28 ноября, указано в карточке дела на сайте Верховного суда Дагестана. Карточка обновлена 8 декабря, в ней опубликован текст апелляционного определения.

"В суде апелляционной инстанции административный истец, его представитель поддержал доводы апелляционной жалобы административного истца и просил их удовлетворить, дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции или по первой инстанции в Верховного суда РД, так как ответчик утверждает о наличии государственной тайны в документах, которые могут подтвердить законность оснований для его доставления в отдел полиции", - говорится в документе.

Представитель УМВД просил отказать в удовлетворении апелляционной жалобы и оставить без изменения решение суда, отмечается в определении.

"Изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционных жалоб, выслушав пояснения явившихся лиц, судебная коллегия находит решение суда незаконным и необоснованным. […] Судебной коллегией установлено, что суд первой инстанции незаконно рассмотрел дело, подсудное Верховному суду Республики Дагестан, чем нарушил правила подсудности... В связи с этим решение подлежит отмене, а дело передаче на рассмотрение по первой инстанции в Верховный суд Республики Дагестан", - сообщил суд.

Напомним, коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку. Сегодня, как и 4 декабря, такой пикет провел Магомед Магомедов.

Редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев в июне 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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