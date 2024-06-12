Голодовка Мехмана Алиева в изоляторе продлилась девять дней

12 июня 2024, 18:31

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Активист партии Народного фронта Азербайджана Мехман Алиев на девятый день голодовки прекратил акцию протеста, сообщил сегодня адвокат.

Как писал "Кавказский узел", полицейские задержали члена партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Мехмана Алиева, и 28 мая он сообщил родственникам, что его избили в полиции и обвиняют в продаже героина. С 1 июня он проводит в СИЗО голодовку в знак протеста против пыток. Адвокат Мехмана Алиева Фахраддин Мехтиев 5 июня подал в Сабунчинскую районную прокуратуру жалобу в связи с заявлением оппозиционера о пытках над ним в полиции.

22 мая полицейские в Ширване попытались задержать Али Исаева - двоюродного брата Мехмана Алиева. Алиев обнародовал видеозапись попытки этого задержания и аудиозапись телефонных переговоров с полицейскими, требующими удалить видео. После инцидента Алиев уехал в Баку и 23 мая был задержан. Однопартийцы заявили, что Алиева преследуют за распространение видео с критикой полиции, в МВД опровергли эту версию.

Мехман Алиев прекратил голодовку на девятый день акции, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Алиева Фахраддин Мехтиев. "Мехман принял во внимание просьбы своих родных, товарищей по партии и прекратил голодовку. Мы решили добиваться восстановления его прав правовыми средствами", - сказал адвокат.

Мехтиев указал, что в результате голодовки самочувствие Алиева ухудшилось, однако серьезных последствий она не повлекла. "Мехмана больше беспокоят травмы от побоев в полиции. Он говорит, что до сих пор у него болят ребра", - заметил адвокат.

Он отметил, что пока на его обращение в прокуратуру начать расследование по фактам пыток ответа не последовало, а к Мехману Алиеву также еще не приходили из прокуратуры для дачи показаний.

Адвокат отметил, что согласно сложившейся практике прокуратура не спешит с расследованием подобных обращений, вероятно, в связи с тем, чтобы следы насилия у жертвы исчезли.

Тем не менее, Мехтиев намерен добиваться получения у врачей СИЗО результатов обследования Мехмана Алиева при поступлении в изолятор.

Он также еще не получил текст постановления о задержании и привлечения к уголовной ответственности Алиева, а также решение суда об избрании в отношении него меры пресечения. "Как только я получу эти документы на руки, подам ходатайство о переводе Мехмана Алиева под домашний арест. Если будут медицинские документы из СИЗО, то это усилит позицию защиты", - сказал адвокат.

Следствие по делу Алиева ведет Сабунчинское районное управление полиции по статье о незаконном обороте наркотиков в крупном размере (статья 234.4.3 УК Азербайджана предусматривает от пяти до 12 лет лишения свободы), напомнил адвокат.

Он также указал на то, что остается в силе запрет Алиеву на свидания с близкими. По его словам, следователь не представил еще официального документа о причинах запрета свиданий.

В отделе общественных связей Пенитенциарной службы вновь не подтвердили информацию о голодовке Алиева, указав, что руководству СИЗО не поступало от него заявление о голодовке.

Глава пресс-службы ПНФА Натиг Адилов сказал корреспонденту "Кавказского узла", что акцию Алиева можно считать "частично удавшейся". "Требования Мехмана Алиева – об освобождении, расследовании пыток – не были выполнены. Но своей акцией он обратил внимание медиа и общественности на его необоснованное преследование, на то, что он стал жертвой распространения видео о насильственных действиях силовиков. Его дело вызвало определенный резонанс в медиа и социальных сетях", - сказал Адилов.

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