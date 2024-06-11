Нальчикский городской суд. Фото: https://yandex.ru/maps/org/nalchikskiy_gorodskoy_sud/1054706133/reviews/?ll=43.600657%2C43.490511&z=17

11 июня 2024, 17:14

Иск активистки из Кабардино-Балкарии к ФСБ оставлен без удовлетворения

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Нальчикский городской суд, сославшись на гостайну, отказался удовлетворить иск активистки Ольги Бегретовой, которая требовала признать незаконным отказ ФСБ предоставить собранные о ней данные. Она намерена обжаловать решение.

Как писал "Кавказский узел", 13 июля 2023 года активистка из Нальчика Ольга Бегретова пожаловалась на принудительную дактилоскопию в аэропорту. По ее словам, пограничники в аэропорту Минвод заставили ее сдать отпечатки пальцев и биологический материал, хотя эти процедуры не предусмотрены законом. Следствие не усмотрело нарушений в действиях пограничников. Бегретова направила жалобу в военный суд в Пятигорске, в котором попросила суд обязать следствие возбудить дело в отношении сотрудников погранслужбы в аэропорту Минвод, но суд признал законными действия пограничников в аэропорту Минвод, а также отказ расследовать этот инцидент. После этого Бегретова потребовала признать незаконным отказ республиканского УФСБ России предоставить собранную о ней информацию и обязать ведомство устранить нарушения.

В жалобе Бегретова отмечала, что согласно закону, отпечатки пальцев должны сдавать люди, которые не способны по состоянию здоровья сообщить данные о своей личности, подозреваемые или обвиняемые в совершении преступления, арестованные и совершившие правонарушение, личность которых установить невозможно. Бегретова отметила, что не давала согласия на дактилоскопию, и потому она была проведена незаконно.

Нальчикский городской суд отказал в удовлетворении иска правозащитницы к Управлению ФСБ по Кабардино-Балкарской Республике. суд заключил, что ФСБ не могла ответить Ольге "без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну", сообщил сегодня Центр защиты прав человека "Мемориал"*

Правозащитница считает, что суд подошел к рассмотрению иска формально и не дал оценку противоречивым ответам следствия и УФСБ. Она планирует обжаловать это решение, указано в сообщении в Telegram-канале ЦЗПЧ "Мемориал"*.

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Примечание:

"Правозащитники призвали Кокова пресечь нападки на Институт гуманитарных исследований", "Активисты Кабардино-Балкарии поспорили о пользе смягчения закона о публичных акциях", "Правозащитники потребовали прекратить преследование участников протеста против мобилизации в Нальчике".

Автор: "Кавказский узел"

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