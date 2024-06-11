Иск активистки из Кабардино-Балкарии к ФСБ оставлен без удовлетворения

11 июня 2024, 17:14

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Нальчикский городской суд, сославшись на гостайну, отказался удовлетворить иск активистки Ольги Бегретовой, которая требовала признать незаконным отказ ФСБ предоставить собранные о ней данные. Она намерена обжаловать решение.

Как писал "Кавказский узел", 13 июля 2023 года активистка из Нальчика Ольга Бегретова пожаловалась на принудительную дактилоскопию в аэропорту. По ее словам, пограничники в аэропорту Минвод заставили ее сдать отпечатки пальцев и биологический материал, хотя эти процедуры не предусмотрены законом. Следствие не усмотрело нарушений в действиях пограничников. Бегретова направила жалобу в военный суд в Пятигорске, в котором попросила суд обязать следствие возбудить дело в отношении сотрудников погранслужбы в аэропорту Минвод, но суд признал законными действия пограничников в аэропорту Минвод, а также отказ расследовать этот инцидент. После этого Бегретова потребовала признать незаконным отказ республиканского УФСБ России предоставить собранную о ней информацию и обязать ведомство устранить нарушения.

В жалобе Бегретова отмечала, что согласно закону, отпечатки пальцев должны сдавать люди, которые не способны по состоянию здоровья сообщить данные о своей личности, подозреваемые или обвиняемые в совершении преступления, арестованные и совершившие правонарушение, личность которых установить невозможно. Бегретова отметила, что не давала согласия на дактилоскопию, и потому она была проведена незаконно.

Нальчикский городской суд отказал в удовлетворении иска правозащитницы к Управлению ФСБ по Кабардино-Балкарской Республике. суд заключил, что ФСБ не могла ответить Ольге "без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну", сообщил сегодня Центр защиты прав человека "Мемориал"*

Правозащитница считает, что суд подошел к рассмотрению иска формально и не дал оценку противоречивым ответам следствия и УФСБ. Она планирует обжаловать это решение, указано в сообщении в Telegram-канале ЦЗПЧ "Мемориал"*.

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