Житель Карачаево-Черкесии осужден за никнейм в онлайн-игре

07 июня 2024, 06:21

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Проукраинский никнейм, которым житель Черкесска назвался в онлайн-игре, эксперты квалифицировали как демонстрацию символики экстремистских организаций.

Дело по статье о неоднократной демонстрации символики запрещенных экстремистских организаций (часть 1 статьи 282.4 УК России) рассматривал Черкесский городской суд.

Согласно версии обвинения, житель Карачаево-Черкесии “имел взгляды экстремистского характера”, исходя из которых выбрал в январе 2024 года свой никнейм для онлайн-игры. Никнейм был создан на основе официального приветствия Вооруженных сил Украины.

Лозунги, признанные в РФ атрибутикой и символикой экстремистской организации, мужчина также опубликовал в групповом чате участников онлайн-игры, сообщила 6 июня Объединенная пресс-служба судов Карачаево-Черкесии на своей странице “ВКонтакте”.

Суд приговорил жителя Черкесска к 400 часам обязательных работ. Максимальное наказание, предусмотренное статьей - до четырех лет лишения свободы либо принудительных работ.

В сообщении не уточняется, признал ли мужчина себя виновным. “Кавказский узел” пока не располагает комментариями осужденного относительно приговора и планов его обжалования.

"Кавказский узел" писал также, что 24 мая суд в Черкесске арестовал шестерых жителей республики, подозреваемых в причастности к экстремистской организации.

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