Уголовное дело, фото: Елена Синеок, "Юга.ру"

07 июня 2024, 06:21

Житель Карачаево-Черкесии осужден за никнейм в онлайн-игре

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Проукраинский никнейм, которым житель Черкесска назвался в онлайн-игре, эксперты квалифицировали как демонстрацию символики экстремистских организаций.

Дело по статье о неоднократной демонстрации символики запрещенных экстремистских организаций (часть 1 статьи 282.4 УК России) рассматривал Черкесский городской суд. 

Согласно версии обвинения, житель Карачаево-Черкесии “имел взгляды экстремистского характера”, исходя из которых выбрал в январе 2024 года свой никнейм для онлайн-игры. Никнейм был создан на основе официального приветствия Вооруженных сил Украины. 

Лозунги, признанные в РФ атрибутикой и символикой экстремистской организации, мужчина также опубликовал в групповом чате участников онлайн-игры, сообщила 6 июня Объединенная пресс-служба судов Карачаево-Черкесии на своей странице “ВКонтакте”. 

Суд приговорил жителя Черкесска к 400 часам обязательных работ. Максимальное наказание, предусмотренное статьей - до четырех лет лишения свободы либо принудительных работ. 

В сообщении не уточняется, признал ли мужчина себя виновным. “Кавказский узел” пока не располагает комментариями осужденного относительно приговора и планов его обжалования. 

"Кавказский узел" писал также, что 24 мая суд в Черкесске арестовал шестерых жителей республики, подозреваемых в причастности к экстремистской организации. 

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Примечание:

"Защита калмыцких Свидетелей Иеговы* указала на недоказанность обвинения", "Дело о причастности жителя Дагестана к "СССР"* передано в суд", "Житель Ставрополья признан виновным в демонстрации экстремистской символики". 

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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