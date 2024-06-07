07 июня 2024, 03:30

Студент из Калмыкии арестован по делу о пропаганде терроризма

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

21-летний студент Калмыцкого госуниверситета уличен в пропаганде массовых убийств, сообщило региональное управление ФСБ.

Молодой человек был заподозрен в пропаганде терроризма из-за публикаций в социальной сети. Силовики обнаружили в его высказываниях “признаки пропаганды массовых убийств”. 

Согласно версии ФСБ, житель Калмыкии многократно размещал посты с пропагандой деятельности одной из запрещенных в России террористических организаций. 

“Решением суда молодой человек заключен под стражу”, - цитирует сообщение ведомства 6 июня РИА “Калмыкия”. 

О какой именно террористической организации идет речь, в республиканском управлении ФСБ не уточнили. Уголовное дело против студента возбуждено по статье о пропаганде терроризма с использованием интернета (часть 2 статьи 205.2 УК России). Эта статья предусматривает от пяти до семи лет лишения свободы.

"Кавказский узел" также писал, что в апреле силовики заподозрили в пропаганде терроризма жителя Кисловодска. Следствие считает, что он напечатал и расклеил в общественных местах листовки с символикой запрещенной в России террористической организации. 

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Пятеро жителей Дагестана уличены в пропаганде терроризма", "Два подростка в Адыгее арестованы по обвинению в причастности к террористическому движению", "Маршенкулова сочла необоснованными обвинения в оправдании терроризма". 

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

07 июня 2024, 04:29

  • Обвинитель потребовал вернуть заключение экспертизы в дело Джабиева

    Судебно-медицинская экспертиза судмедэксперта Зарины Дзагоевой, которая исследовала травмы на телах Инала Джабиева и Николая Цхоребова, соответствует требованиям, установленным на момент ее проведения приказом Минюста РФ, заключение экспертизы стоит считать правомерным, заявил представитель обвинения в суде.

07 июня 2024, 02:32

07 июня 2024, 01:33

07 июня 2024, 00:36

06 июня 2024, 23:43

  • Выбор компании для строительства порта Анаклия отдалил Грузию от США

    Строительством порта Анаклия займется китайская компания, находящаяся под американскими санкциями, что еще больше отдалит Грузию от США, заявили грузинские оппозиционеры и активисты. Выбор китайской компании был сделан в противовес США, но при этом власти не учли все риски, указал бывший госминистр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Представитель Госдепа объявил сегодня о визовых санкциях в отношении политиков "Грузинской мечты" и силовиков. 

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи