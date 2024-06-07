Студент из Калмыкии арестован по делу о пропаганде терроризма

07 июня 2024, 03:30

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21-летний студент Калмыцкого госуниверситета уличен в пропаганде массовых убийств, сообщило региональное управление ФСБ.

Молодой человек был заподозрен в пропаганде терроризма из-за публикаций в социальной сети. Силовики обнаружили в его высказываниях “признаки пропаганды массовых убийств”.

Согласно версии ФСБ, житель Калмыкии многократно размещал посты с пропагандой деятельности одной из запрещенных в России террористических организаций.

“Решением суда молодой человек заключен под стражу”, - цитирует сообщение ведомства 6 июня РИА “Калмыкия”.

О какой именно террористической организации идет речь, в республиканском управлении ФСБ не уточнили. Уголовное дело против студента возбуждено по статье о пропаганде терроризма с использованием интернета (часть 2 статьи 205.2 УК России). Эта статья предусматривает от пяти до семи лет лишения свободы.

"Кавказский узел" также писал, что в апреле силовики заподозрили в пропаганде терроризма жителя Кисловодска. Следствие считает, что он напечатал и расклеил в общественных местах листовки с символикой запрещенной в России террористической организации.

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