Военные отчитались об уничтожении крылатой ракеты в Ростовской области

06 июня 2024, 09:08

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Над территорией Ростовской области сегодня ночью сбита крылатая противокорабельная ракета "Нептун", отчиталось Минобороны.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня на Новошахтинском заводе нефтепродуктов произошел пожар после того, как его атаковали беспилотники, запущенные со стороны Украины.

Сегодня ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над территорией Ростовской области одну противокорабельную крылатую ракету "Нептун", сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.

Напомним, территория Ростовской области регулярно подвергается атакам беспилотников после начала спецоперации на Украине. Так, 2 мая в районе Новошахтинска и Каменска-Шахтинского силы ПВО сбили два беспилотника, 18 апреля возле Каменска-Шахтинского были сбиты три беспилотника. 15 апреля губернатор Ростовской области уточнил, что с начала года над Ростовской областью были сбиты около 100 воздушных целей воздушных целей.

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