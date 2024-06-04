Стоп-кадр записи обращения бойцов к Путину и Меликову, https://t.me/temadagestana/6894

04 июня 2024, 07:47

Участники СВО попросили Путина помочь с водоснабжением дагестанского села

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военнослужащие из села Ерси Табасаранского района, находящиеся в зоне специальной военной операции на Украине, записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину и главе Дагестана Сергею Меликову, в котором попросили оказать содействие в решении проблемы с водоснабжением их села.

Как информировал "Кавказский узел", дагестанские сельчане регулярно жалуются на проблемы с благоустройством и водоснабжением. Так, 7 января жители села Пятилетка Хасавюртовского района пожаловались, что у них нет водопровода, а вода подается по шлангам и накапливается в резервуарах. Сельчане отметили, что на протяжении четырех лет обращаются в различные инстанции с просьбой решить проблему с водоснабжением, но реакции от властей нет.

Видеообращение бойцов из села Ерси Табасаранского района было опубликовано сегодня в Instagram*-паблике golos.dagestan_.

На видео показаны пятеро бойцов. Один из них обращается в видеокамеру.

"Уважаемый Владимир Владимирович [Путин], Сергей Алимович [Меликов]! Пока мы находимся на полях СВО, наши семьи, пожилые родители страдают из-за отсутствия в селе питьевой воды. На протяжении двух лет жители села вынуждены ходить за питьевой водой в соседнее село на расстояние около трех километров", – сказал военнослужащий.

"Просим вас разобраться и оказать помощь в обеспечении питьевой водой наших семей", – отметил он.

Этот пост в Instagram*-паблике golos.dagestan_, на который подписано около 259 тысяч пользователей, на 07.45 мск набрал 574 отметки "нравится" и 33 комментария. Большая часть их авторов поддержала участников специальной военной операции.

На 07.45 мск на сайте администрации Табасаранского района, сайте главы Дагестана и на сайте Кремля нет комментариев относительно видеообращения бойцов из села Ерси.

Напомним, жители дагестанских сел неоднократно своими силами решали проблемы с инфраструктурой, критикуя при этом власти за равнодушие к их проблемам. В частности, 15 октября 2023 года стало известно, что жители села Сабнова в Дербентском районе самостоятельно заасфальтировали проезжую часть центральной улицы, так как их обращения к властям не дали результатов.

4 января жители одного из высокогорных районов Дагестана за свой счет отремонтировали трассу Агвали – Гадири – Гигатли – Гачитли, связывающую четыре села.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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