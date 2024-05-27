Ролик с извинениями напомнил об отношении чеченцев к межнациональным связям

27 мая 2024, 22:28

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В Чечне осуждаются отношения с немусульманами и существует строгое правило не выставлять их напоказ, напомнили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики в связи с извинениями скинхеда, заявившего, что он "влюблен в чеченку".

Как писал "Кавказский узел", молодой человек, представившийся в распространенном в соцсети ролике как скинхед, влюбившийся в чеченскую девушку, в новом видео принес извинения чеченскому народу. Извинения вызвали недоумения многих пользователей соцсети.

Любое упоминание чеченского народа может вызвать резкую реакцию у представителей этого народа, считает глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*. "Дело не в том, что и как было сказано, дело в том, как сказанное интерпретируют представители чеченского народа, считающие себя борцами за нравственность. Их мог задеть и сам факт взаимной любви чеченки и скинхеда, и факт отношений мусульманки и немусульманина, факт националистических убеждений молодого человека. А может, все в совокупности. Сложилась такая ситуация, что любое упоминание может стать поводом для конфликта и извинений", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В любом регионе России человек может столкнуться с большими проблемами из-за слов о чеченке или чеченском народе в целом. Это идет из самой Чечни.

Она уверена, что начатая в Чечне практика извинений воспринимается "борцами за нравственность" на местах как карт-бланш на принуждение к извинениям из-за любых упоминаний чеченских девушек в контексте их личных отношений с выходцами из других регионов РФ. "Даже была история, что русский парень принял ислам ради чеченки, но и это не спасло их от преследования родственников девушки. В Санкт-Петербурге была такая история, если не ошибаюсь. В любом регионе России человек может столкнуться с большими проблемами из-за слов о чеченке или чеченском народе в целом. Это идет из самой Чечни. Там человек жалуется на плохие дороги в их районе, потом извиняется за это, женщина жалуется на низкую пенсию, потом приходиться извиняться за это. Таким способом практика этих извинений распространилась на все регионы РФ", - указала она.

Рамзан Кадыров открыл ящик Пандоры, дав начало практике принуждения к извинениям. Эта кампания вышла далеко за пределы Кавказа, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Теперь все знают, что могут столкнуться с проблемами, если скажут что-то про чеченский народ, подчеркнула она. "Человек сказал, что "тусовался с чеченками", за что потом ему пришлось извиняться. Но мы все прекрасно понимаем, что это слово может иметь разные значения. Ты можешь просто гулять с девушками и назвать это тусовкой, можешь играть в настольные игры в компании чеченских девушек и назвать это тусовкой. Но борцы за справедливость будут трактовать это по-своему и искать методы принуждения к извинениям. Тем более что в Чечне является нормой осуждение отношений с немусульманами. Не дай бог это сказано в контексте отношений с чеченками - это уже опасно", - отметила она.

30 апреля в чеченском провластном телеграм-канале было размещено видео, в котором посетитель стендап-концерта принес извинения чеченскому народу за шутку о том, что "тусовался с чеченками".

В Чечне является нормой осуждение отношений с человеком другой религии

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев также думает, что ряд фактов стал поводом для оскорбления. "Думаю, что по совокупности и его убеждения, и его не приверженность к религии мусульман могут оскорбить чеченцев, и ему пришлось приносить свои извинения. Кроме этого в Чечне является нормой осуждение отношений с человеком другой религии. Все эти факты могут вызвать такую реакцию", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, нормой стала также практика извинений в том числе в других регионах России. "Извинения, как форма реагирования, приведены в норму. Эту норму власти применяют уже на своё усмотрение, и не всегда это перекликается с настроениями чеченского общества", - отметил он.

Чеченцев мог оскорбить факт отношений между чеченкой и молодым человеком, который не исповедует ислам, считает сотрудник ЦЗПЧ "Мемориал"*. "Отношения мусульманки и не исповедующего ислам ислам не разрешает. Это норма не только в Чечне, а во всем исламском мире", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, в чеченском обществе не принято выставлять на показ отношения между мужчиной и женщиной. "У чеченцев нет такого, чтобы выставлялись на показ взаимоотношения между представителями разных полов независимо от вероисповедания, даже взаимоотношения супругов. Говорить во всеуслышание о своих взаимоотношениях - это и есть безнравственность. Чеченцы и другие народы Северного Кавказа, исповедующие ислам, так же относятся к этим вопросам", - подчеркнул он.

Обычно скинхед является националистом и для него влюбиться в неславянку – это непозволительно. У такого скинхеда точно бы возникли проблемы в его окружении

В 2000-е годы у любого скинхеда возникли бы проблемы в его компании, если бы он влюбился в мусульманку, считает глава Исследовательского центра "Сова"* Александр Верховский. "Во-первых, скинхедов почти не осталось. Конечно, появляются подростки, которые подражают скинхедам из 90-х, которые сами давно перестали быть скинхедами. Именно как культурная парадигма она прервалась. Во-вторых, скинхеды не обязательно должны были быть ультранационалистических взглядов. Были, например, аполитичные скинхеды, которые слушали определенную музыку, одевались по-особенному, но ультранационалистических взглядов у них не было. Были, наоборот, левые, в том числе антифашисты-скинхеды и так далее. Но обычно скинхед является националистом и для него влюбиться в неславянку – это непозволительно. У такого скинхеда точно бы возникли проблемы в его окружении", – сказал он "Кавказскому узлу".

По его словам, в 2000-2010-е года чеченцы, как и представители других кавказских народов, становились жертвами нападений скинхедов. "Но я бы не сказал, что скинхеды их как-то выделяли на фоне других кавказцев. Скажем, для скинхеда не было большой разницы, перед ним уроженец Чечни или Азербайджана, например. Тогда также были группы самообороны, которые состояли из представителей кавказских народов. Именно чеченских подобных групп не было, были группы, в которых числились также чеченцы, были такие интернациональные группы", - отметил он.

Материалы о случаях публичных извинений "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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