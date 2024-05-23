23 мая 2024, 01:19

Житель Кабардино-Балкарии осужден на 15 лет по делу о подготовке теракта

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жителю Кабардино-Балкарии Кантемиру Нафедзову, признав его виновным в подготовке теракта в Нальчике. 

Согласно версии обвинения, Нафедзов с 7 июля по 24 августа 2023 года участвовал в деятельности запрещенной террористической организации «Исламское государство («Исламское государство» запрещено на территории России)», разделяя ее идеологию. 

Как установил суд, молодой человек тогда же решил совершить теракт в Нальчике. Для этого он наблюдал за административными зданиями и городским железнодорожным вокзалом, снимая фото и видео возле этих объектов. 

Подготовку к теракту Нафедзов вел “под руководством иного участника террористической организации”, говорится в публикации официального Telegram-канала суда от 22 мая. 

Из приговора жителю Кабардино-Балкарии также следует, что 8 августа 2023 года он записал на мобильный телефон присягу на верность лидеру террористической организации и отправил ее кому-то в интернете. 

Как утверждает суд, с помощью мобильного телефона он также получил от участника террористической организации инструкцию по изготовлению взрывчатки и самодельного взрывного устройства на ее основе. С 15 по 17 августа обвиняемый приобрел в Нальчике компоненты для самодельной бомбы, а 23 августа, изготовив взрывчатку и самодельную бомбу у себя дома, спрятал их в тайнике. На следующий день силовики задержали Нафедзова, изъяв из тайника эти предметы. 

Суд признал Кантемира Нафедзова виновным, приговорив его к 15 годам строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме.

Нафедзов признан виновным по четырем статьям: подготовка террористического акта (часть 1 статьи 30, часть 1 статьи 205 УК России), участие в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК), незаконный оборот взрывчатки (часть 1 статьи 222.1 УК) и незаконное изготовление взрывных устройств (часть 1 статьи 223.1 УК). В сообщении пресс-службы суда не уточняется, согласился ли он с какой-либо частью обвинения. 

Нефедзову 25 лет, он родился в селении Шалушка Чегемского района Кабардино-Балкарии, следует из записи в реестре экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Комментариями обвиняемого относительно приговора суда "Кавказский узел" пока не располагает. 

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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