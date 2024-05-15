Суд на Ставрополье отправил участкового на три года в колонию за нападение на школьника

15 мая 2024, 10:37

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В Ставропольском крае утвержден приговор старшему участковому полиции Эдуарду Бабаяну по делу о превышении полномочий с применением насилия. При расследовании кражи смартфона он ударил шестиклассника и угрожал ему, установил суд. Сам Бабаян это отрицает.

Согласно материалам дела, в январе 2022 года Эдуард Бабаян, занимавший должность старшего участкового уполномоченного полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Кочубеевскому району, для "искусственного улучшения статистических показателей", "создания видимости активной борьбы с преступностью" и "уменьшения объема фактически выполняемой работы" явился в школу в хуторе Усть-Невинский.

В одном из классов Бабаян "схватил за руку" школьника и, "применяя физическое насилие, повел его в подсобное помещение", закрыв за собой дверь. В подсобке участковый начал хватать ребенка за одежду и заявил, что он причастен к краже смартфона на территории школы. Полицейский потребовал от мальчика найти похищенный мобильный телефон и передать ему. Когда школьник заявил о своей непричастности к краже участковый Бабаян "нанес малолетнему один удар открытой ладонью правой руки в область левой щеки, причинив последнему физическую боль, а также физические и нравственные страдания". Допрос в подсобке проходил без присутствия родителей, учителя или психолога, что противоречит закону, следует из текста решения, опубликованного на сайте Кочубеевского районного суда.

В суде шестиклассник рассказал, что Бабаян запугивал его, угрожая увезти "далеко-далеко", если у мальчика найдут украденный телефон. Когда у ребенка появились слезы, участковый стал его высмеивать словами "Что ты ноешь, как баба?". После инцидента классный руководитель не поверил, что мальчика ударил участковый. Дома о произошедшем школьник рассказал маме. Родители ребенка также заявили суду, что полицейские отговаривали их писать заявление на Бабаяна.

Сам участковый Бабаян свою вину не признал. Он заявил о фальсификации дела и о массе процессуальных нарушений при расследовании. При обжаловании приговора он также подчеркнул, что имеет несколько благодарностей от руководства МВД за 18 лет службы, а также опыт службы в "горячих точках", говорится в кассационном определении, опубликованном на сайте Пятого кассационного суда общей юрисдикции.

Суд первой инстанции назначил Бабаяну три года и два месяца колонии общего режима и на два года запретил работать в органах власти. Кассационная инстанция оставила приговор в силе, немного изменив его: теперь после отбытия наказания бывшему полицейскому запрещено два года работать именно в правоохранительных структурах.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в феврале бывшие сотрудники Минераловодского отдела полиции были признаны виновными в четырех преступлениях, в частности, в том, что склоняли к признанию невиновного.

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