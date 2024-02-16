16 февраля 2024, 06:22

Силовики на Ставрополье осуждены за фальсификацию дела

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Бывшие сотрудники Минераловодского отдела полиции признаны виновными в четырех преступлениях, в частности, в том, что склоняли к признанию невиновного.

По данным следствия и суда, в августе и сентябре 2022 года полицейские, чтобы улучшить показатели своей работы, склоняли жителя Минеральных Вод к даче признательных показаний по преступлениям, которых он не совершал. Полицейские признаны виновными в совершении четырех преступлений, предусмотренных ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий), сообщило следственное управление Следственного комитета по Ставропольскому краю.

Бывший начальник уголовного розыска получил 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, оперуполномоченный – 4 года исправительной колонии общего режима, говорится в сообщении на сайте ведомства.

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Примечание:

"Полицейские во Владикавказе заподозрены в фабрикации дела о наркотиках", "Начальник уголовного розыска из Кабардино‑Балкарии осужден за фальсификацию дела", "Дело астраханских силовиков продемонстрировало практику подбрасывания наркотиков".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

16 февраля 2024, 08:09

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    Независимая экспертиза подтвердила, что в убийстве 19-летнего Магомед-Али Султанова участвовал не один человек, но двое соучастников преступления проходят по делу лишь в качестве свидетелей, заявил представитель потерпевших. Отец убитого рассказал о давлении со стороны силовиков, которые опасаются новых беспорядков в селе из-за несправедливости следствия и судебного разбирательства.

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