Силовики на Ставрополье осуждены за фальсификацию дела

16 февраля 2024, 06:22

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Бывшие сотрудники Минераловодского отдела полиции признаны виновными в четырех преступлениях, в частности, в том, что склоняли к признанию невиновного.

По данным следствия и суда, в августе и сентябре 2022 года полицейские, чтобы улучшить показатели своей работы, склоняли жителя Минеральных Вод к даче признательных показаний по преступлениям, которых он не совершал. Полицейские признаны виновными в совершении четырех преступлений, предусмотренных ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий), сообщило следственное управление Следственного комитета по Ставропольскому краю.

Бывший начальник уголовного розыска получил 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, оперуполномоченный – 4 года исправительной колонии общего режима, говорится в сообщении на сайте ведомства.

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