Грузинский оппозиционер пожаловался на преследование

13 мая 2024, 04:31

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Лидер оппозиционной грузинской партии "Гирчи - Больше свободы" Зураб Джапаридзе заявил, что неизвестные устроили засаду у его дома, но уехали после того, как соседи позвонили в полицию.

Как писал "Кавказский узел", 8 мая многие противники закона об иноагентах получили телефонные звонки с угрозами. Вечером того же дня стало известно, что как минимум трое из них - депутат от "Единого национального движения" Дмитрий Чиковани, организатор акций против закона об иноагентах Лаша Гвинианидзе и политик Гия Джапаридзе - подверглись нападениям неизвестных. 9 мая представитель партии "Гирчи" Борис Куруа и активист оппозиционного движения "Ахали" Нодар Чачанидзе подверглись нападениям в Тбилиси, а Георгий Мумладзе из "Единого национального движения" - в селе близ Марнеули. При этом оппозиционеры отметили, что полиция бездействует в связи с угрозами.

Правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который является измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах. 17 апреля парламент Грузии принял законопроект в первом чтении, а 1 мая – во втором чтении.

Лидер партии "Гирчи - Больше свободы" Зураб Джапаридзе сообщил вечером 12 мая, что возле его дома за ним устроили слежку неизвестные, пишет "Грузия-онлайн".

По словам Джапаридзе, неизвестные были на двух машинах, всего шесть человек. Они были без масок, а в одной из машин лежали дубинки. Слежку заметили соседи, которые позвонили в полицию. "Я только видел, как они удирали. Патруль, естественно, приехал после того, как они уже уехали", - написал оппозиционер в своем аккаунте в соцсети.

Он также уточнил, что это уже третья засада, в прошлый раз ему даже пришлось делать предупредительный выстрел в воздух.

Грузинские оппозиционеры и их сторонники называют законопроект об иностранном влиянии "российским законом" и видят в нем угрозу европейскому пути развития страны, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". В феврале 2023 года аналогичная инициатива также была встречена масштабными протестами, тогда правящей партии пришлось ее отложить.

Информация о протестах против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" собрана на странице "Грузия: иноагенты и протесты".

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