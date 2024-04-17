Грузинские аналитики спрогнозировали усиление протестов против закона об иноагентах

17 апреля 2024, 18:49

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Протесты против закона об иноагентах в Грузии довольно спонтанны и не имеют единого лидера или координатора, но в ответ на жесткий разгон силовиками митинга 16 апреля следует ожидать более масштабных акций, предположили опрошенные "Кавказским узлом" грузинские аналитики.

Как сообщал "Кавказский узел", правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах, вызвавшего острые протесты в 2023 году и потому отложенного. Сегодня депутаты, несмотря на протесты, приняли законопроект в первом чтении. Днем у парламента Грузии задержаны не менее двух человек.

16 апреля 11 человек были задержаны полицейскими в Тбилиси на акции протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Во время разгона акции протеста полиция использовала дубинки и слезоточивый газ, пострадали минимум трое журналистов. Полиции следует найти и наказать силовиков, которые избили журналистов, освещавших акцию протеста, заявила неправительственная организация "Transparency International Грузия".

Эксперты по вопросам безопасности ожидают увеличения количества протестующих из-за применения силы в отношении демонстрантов, также ожидают разгона демонстрантов. Полиция ужесточила свои действия в отношении протестующих – 15 апреля акция прошла мирно, а на следующий день применили силу, подчеркнули аналитики.

На "Кавказском узле" опубликован фоторепортаж "Протесты против закона об иноагентах в Грузии".

"В отдельных случаях использовали непропорциональную силу против митингующих. Кроме департамента по особым поручениям, на акции мобилизовали спецназ криминальной полиции, который существует год, и он не прошел необходимый тренинг. Возможно, разгон акции этим был вызван – полиция была не подготовлена и действовали так, как умела. Возможно, им дали задание проявить жесткость. Явно было видно, что это была карательная операция для запугивания людей", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель исследований неправительственной организации "Гражданская идея", бывший руководитель департамента планирования и политики обороны министерства обороны Георгий Шаишмелашвили.

Он не исключил того, что в намерение властей входило запугать людей, чтобы на последующие акции вышло меньше людей, или добиться радикализации протестов для последующей их маргинализации.

Шаишмелашвили обратил внимание, что протесты спонтанные, не скоординированные, и у них нет единого лидера. Протесты управляются по большей части молодежью, среди которой нет известных персоналий. "Молодежь действует, исходя из сложившейся ситуации. Они знают, если этот законопроект примут, то страна потеряет европейские перспективы", - сказал Шаишмелашвили.

Аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований", бывший руководитель информационно-аналитического департамента министерства внутренних дел Шота Утиашвили также счел, что спецназ применил силу в отношении протестующих по заданию. "Спецназ использовал спрей, были нападения на журналистов, они явно получили задание. Примерно до семи часов вечера <16 апреля> они вели себя корректно, потом получили задание наказывать и арестовывать людей, и после этого были задержания и избиения", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, агрессивные действия силовиков приведут к тому, что на последующие акции выйдет больше людей.

Активисты призвали расследовать нападения на журналистов и не мешать процессу евроинтерграции

"Хартия журналистской этики Грузии" призвала прокуратуру и Специальную следственную службу оперативно и эффективно расследовать преступления, совершенные полицией в отношении журналистов на митинге против российского законодательства. Хартия говорит, что действия полиции поощряют насилие и вызывают тревогу в рабочей среде журналистов.

"Хартия выражает обеспокоенность в связи с физическим насилием в отношении журналистов интернет-СМИ со стороны представителей МВД, угрозами, содержащими гомофобный контент, и незаконным вмешательством в осуществление профессиональной деятельности. Каждое подобное действие в отношении представителей СМИ поощряет насилие и делает рабочую среду журналистов тревожно опасной. Кроме того, и без того тяжелое правовое положение журналистов интернет-СМИ значительно усугубляется совершенно незаконными и дискриминационными решениями, принятыми спикером парламента Грузии Шалвой Папуашвили в последние три дня, в результате чего журналистам интернет-СМИ не разрешают обсуждать российский закон в здании парламента", - процитировала заявление хартии телекомпания "Формула".

Директор НПО "Центр социальной справедливости" Тамта Микеладзе отметила, что законопроект об иноагентах - препятствие на пути в Евросоюз.

"В этом году Грузия должна сделать все, чтобы начать переговоры с Евросоюзом. Этот этап имеет решающее значение для европейской интеграции. ЕС говорит, что для Грузии открыта дверь, и только от нашей стороны зависит проведение реформ, начнется этот процесс или нет. НПО следят за процессом, и, похоже, у нас очень серьезные последствия при выполнении девяти рекомендаций ЕС - лишь две из них были выполнены частично, а семь осталось выполнить. "Грузинская мечта" не выполняет те реформы, которые ожидает ЕС от Грузии, но новыми антидемократическими инициативами еще более отстраняет <Грузию от евроинтеграции>", - написала она на своей странице в Facebook*.

По ее мнению, "Грузинская мечта" для Брюсселя становится ненадежным правительством, "которое не соблюдает договоренностей, обещаний и обманывает ожидания".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в 2023 году отказалась поддерживать законопроект об иноагентах, заявив, что он противоречит европейским ценностям. Проект закона также раскритиковали посол Евросоюза и представительство ООН, а ряд грузинских СМИ заявили, что в случае принятия закона не будут регистрироваться в качестве иноагентов, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах".

Напомним, парламент Грузии 8 апреля на заседании бюро зарегистрировал законопроект "О прозрачности иностранного влияния", приняв его к рассмотрению. При этом множество людей собралось около здания парламента с требованием не принимать законопроект.

Проект закона несет угрозу демократическому будущему и евроинтеграции Грузии, указали в совместном заявлении более 400 грузинских неправительственных организаций. Премьер-министр объяснил инициативу правящей партии необходимостью контролировать финансирование общественных организаций.

Еще в марте 2023 года "Грузинская мечта" решила вынести на пленарное заседание парламента законопроект об иноагентах. Парламент 7 марта 2023 года одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иноагентах, но уже через три дня отклонил его под влиянием массовых уличных протестов, а второй законопроект был отозван.

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