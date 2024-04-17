17 апреля 2024, 15:36

Силовики задержали в Тбилиси двух противников закона об иноагентах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Два человека задержаны на акции протеста против закона об иноагентах у парламента Тбилиси. Омбудсмен Грузии заявил, что большинство задержанных на акциях протеста 15 и 16 апреля сообщили о применении непропорциональной силы.

Как писал "Кавказский узел", правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах. 15 апреля юридический комитет парламента поддержал законопроект, а 16 апреля депутаты приступили к его обсуждению и приняли закон в первом чтении.

16 апреля 11 человек были задержаны полицейскими в Тбилиси на акции протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Во время разгона акции протеста полиция использовала дубинки и слезоточивый газ, пострадали минимум трое журналистов. Полиции следует найти и наказать силовиков, которые избили журналистов, освещавших акцию протеста, заявила неправительственная организация "Transparency International Грузия".

Участники акции выстроились у боковых входов в парламент, полиция не позволяет им перекрыть дорогу и призывает протестующих отойти на тротуары. Демонстранты, обращаясь к полицейским, обвиняют их в предательстве интересов страны, сообщило "Интерпрессньюс".

По данным агентства, на акции протеста задержаны два человека - одного задержали за оскорбительные высказывания адрес сотрудников полиции, второй был задержан на прилегающей к здании парламента улице 9 апреля. Кадры задержания одного из них приложены к публикации.

Народный защитник Грузии Леван Иоселиани выпустил заявление, в котором сообщил, что силовики на акции протеста 16 апреля необоснованно вмешивались в свободу собраний и применяли силу. "На кадрах, распространенных СМИ, ясно видно применение непропорциональной силы спецназом против граждан. Полномочия правоохранителей по применению пропорциональной силы для предотвращения нарушений закона не должны использоваться в целях наказания или запугивания участников митинга и не должны принимать насильственный характер", - говорится в заявлении Иоселиани.

Он отметил, что с ночи 16 апреля посетил 16 человек, в том числе задержанных на акции 15 апреля. "11 из 16 человек указали на жестокое обращение, применение непропорциональной силы и потребовали ответных действий. Обо всех случаях аппарат народного защитника немедленно проинформировал Службу специальных расследований", - указано в заявлении, которое опубликовало на своем сайте "Мтавари архи".

Кроме этого, Иоселиани отметил, что "вызывают тревогу факты физического насилия в отношении отдельных журналистов на митинге".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в 2023 году отказалась поддерживать законопроект об иноагентах, заявив, что он противоречит европейским ценностям. Проект закона также раскритиковали посол Евросоюза и представительство ООН, а ряд грузинских СМИ заявили, что в случае принятия закона не будут регистрироваться в качестве иноагентов.

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Примечание:

"Адвокаты заявили о полицейском насилии на акции протеста в Тбилиси", "Участники протестов в Тбилиси призвали не принимать закон об иноагентах", "Кобахидзе предложил иностранным послам публично обсудить законопроект об иноагентах".

Автор: "Кавказский узел"

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