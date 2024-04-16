КТО в Нальчике. 11 апреля 2024 г. Фото: ФСБ РФ http://nac.gov.ru

16 апреля 2024, 02:00

С 8 по 14 апреля в вооруженном конфликте на Северном Кавказе убиты два человека

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За неделю с 8 по 14 апреля 2024 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе убиты 2 предполагаемых боевика. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

11 апреля 2024 года в Нальчике и Черекском районе был введен режим контртеррористической операции. Спецназ блокировал в садовом товариществе в Нальчике несколько предполагаемых боевиков. После предложения сдаться они открыли огонь по силовикам. По сообщению Национального антитеррористического комитета, силовики в ходе КТО застрелили двух членов группы, входившей в состав международной террористической организации и планировавшей диверсии и теракты в Кабардино-Балкарии. Убитые, по сообщению управления СКР по Кабардино-Балкарии, жители Кабардино-Балкарии 1997 и 2004 годов рождения.

Режим КТО был отменен в тот же день. Жители Вольного аула и других поселков около Нальчика рассказали, что утром их разбудили автоматные очереди и взрывы, а некоторые жители решили не пускать детей в школу. В Кабардино-Балкарии режим КТО был введен впервые с 3 июля 2021 года. Тогда контртеррористическая операция проводилась в Нальчике и Баксане, во время нее силовики убили пятерых предполагаемых боевиков.

"Кавказский узел" публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв".

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Примечание:

"Неделя с 1 по 7 апреля прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе", "За неделю с 25 по 31 марта жертв конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано", "Неделя с 18 по 24 марта прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе". 

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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