Баку обвинил Евросоюз и США в предвзятой поддержке Армении

27 марта 2024, 12:46

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Евросоюз и США в поддержке Армении демонстрируют предвзятое отношение, это чревато ростом напряженности в регионе, заявил МИД Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 23 января 2023 года Совет Европы согласился учредить гражданскую мониторинговую миссию Евросоюза в районах Армении, граничащих с Азербайджаном. Наблюдатели Евросоюза направлены в Армению с двухгодичным мандатом, сообщил Совет ЕС в феврале того же года.

20 октября 2022 года ОБСЕ отправила первую миссию на границу Армении и Азербайджана. Она продлилась до 27 декабря 2022 года. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркнул в июне 2023 года, что наблюдательная миссия ЕС действует только на государственной границе Армении, а Азербайджан не разрешает размещать аналогичную миссию вдоль своей границы.

Азербайджанская сторона неоднократно выражала свою позицию "в связи с определенным подходом и действиями Европейского союза, в частности, некоторых его стран-членов" в отношении региона, заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в связи с назначенной на 5 апреля в Брюсселе совместной конференцией ЕС, США и Арменией.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, госсекретарь США Энтони Блинкен и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 5 апреля в Брюсселе проведут встречу для обсуждения вопросов, связанных с развитием Армении, сообщил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян. "Планируется обсудить пути трехстороннего сотрудничества, которые будут способствовать развитию Армении", - привело 21 марта его слова Armenpress.

Гаджизаде напомнил, что во время четырехсторонней встречи (Азербайджан, Армения, Германия и Франция) 6 октября 2022 года в Праге Азербайджану было предложено дать согласие на размещение вдоль неделимитированной границы с Арменией краткосрочной мониторинговой миссии Евросоюза, состоящей из 40 гражданских экспертов по мониторингу.

"Предполагалось, что они должны внести вклад в установление доверия между Азербайджаном и Арменией. К сожалению, после первых двух месяцев без согласия Азербайджана Мониторинговая миссия ЕС превратилась в миссию ЕС в Армении со значительно увеличенным сроком и большим числом наблюдателей. С тех пор эта миссия активно используется как инструмент антиазербайджанской пропаганды", - указал Гаджизаде, заявление которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Кроме того, добавил пресс-секретарь МИД, «с присоединением Канады к мониторинговой миссии ЕС она де-факто стала миссией НАТО». «Эти шаги также сопровождаются заявлениями, в которых миссию называют «сдерживающей силой» и без каких-либо оснований создают иллюзию возможного вмешательства Азербайджана», – подчеркнул Гаджизаде.

Другим вопросом, вызывающим озабоченность Баку названа «кампания, продвигаемая Францией, направленная на милитаризацию Армении». «Кроме того, планы оказания военной помощи Армении в рамках Европейского фонда мира и информация о том, что встреча 5 апреля предусматривает военные вопросы, вызывают дополнительную озабоченность и вредят усилиям по миростроительству в регионе. В то же время Азербайджан, который на протяжении почти 30 лет был жертвой вооруженной агрессии, оккупации и этнических чисток, никогда не получал безусловной поддержки в подобной форме от ЕС и США, несмотря на 4 резолюции Совета Безопасности ООН, требовавшие немедленного, полного и безоговорочного вывода оккупационных сил Армении», - заявил пресс-секретарь МИД.

Подобная деятельность Европейского союза и США носит явно «односторонний и предвзятый характер, основывается на подходе двойных стандартов», подчеркнул азербайджанский дипломат.

Азербайджан, по его словам, призывает «все стороны воздерживаться от шагов, которые могут оказать негативное влияние на мирные усилия и спровоцировать новые волны эскалации и напряженности в регионе».

Напомним, в июле 2023 года в Брюсселе состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и председателя Совета Европы Шарля Мишеля. Баку и Еревану удалось продвинуться по всем пунктам переговорного процесса, в частности, решено ускорить работу комиссий по делимитации границ, заявил Мишель по итогам встречи.

В 2023 году переговоры между Арменией и Азербайджаном существенно ускорились, тогда как до этого годами не приносили ощутимых результатов. Сторонам удалось достичь ряда договоренностей. Основные этапы переговорного процесса 2023 года описаны в справке "Кавказского узла" "Переговоры Азербайджана и Армении - 2023".

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