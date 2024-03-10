Блогер Алибеков отправлен в казанский изолятор

10 марта 2024, 12:51

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Блогер из Новороссийска Асхабали Алибеков, подозреваемый в применении насилия к полицейскому, помещен в Казани в следственный изолятор, сообщили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта суд в Казани постановил арестовать на два месяца уроженца Дагестана Асхабали Алибекова, задержанного по подозрению в применении насилия к полицейскому. Перед отправкой в СИЗО блогер сообщил, что у него нет денег на услуги адвоката.

Автор YouTube-канала "Дикий десантник" Асхабали Алибеков, отбывающий в Казани административный арест, стал подозреваемым по уголовному делу о применении насилия к полицейскому (часть 1 статьи 318 УК РФ), сообщил адвокат. По версии следствия, при задержании Алибеков нанес одному их полицейских два удара по ноге.

Асхабали Алибекова отправили в СИЗО № 1 Казани, сообщил поздно вечером 9 марта в своем телеграм-канале правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Напомним, 20 февраля стало известно, что силовики задержали Алибекова на железнодорожном вокзале Казани, сняв его с поезда. По версии полицейских, они предложили Алибекову проследовать в отдел для составления протокола по статье о дискредитации армии, но он отказался. По словам блогера, его сразу стали бить. В тот же день суд арестовал Асхабали Алибекова на 15 суток, признав его виновным в неповиновении силовикам. Из здания суда блогера увезли в больницу, а во время заседания к нему вызвали скорую из-за подозрения на сотрясение мозга.

После задержания в Казани силовики избили Асхабали Алибекова так, что у него были большие синяки, рассказала его дочь Залина. Блогеру потребовалась скорая помощь после избиения, в отношении силовиков подготовлена жалоба, отметил адвокат Рим Сабиров.

Асхабали Алибеков – житель Новороссийска. 23 марта 2023 года он был приговорен к году и двум месяцам лишения свободы: суд признал, что видеоролик, который блогер разместил в своем YouTube-канале, дискредитировал армию. 10 ноября 2023 года стало известно, что Алибеков вышел на свободу. Он пожаловался на условия в колонии.

В мае 2022 года Алибеков был признан виновным по административной статье о дискредитации военных. Еще один протокол по этой статье в отношении Алибекова поступил в суд 8 июня 2022 года. Суд признал его виновным в дискредитации армии и оштрафовал на 50 тысяч рублей. 2 ноября 2022 года правозащитники признали Алибекова политзаключенным и потребовали прекратить его уголовное преследование.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включен в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.