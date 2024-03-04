Блогер Алибеков арестован по делу о нападении на силовика

04 марта 2024, 18:50

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Суд в Казани постановил арестовать на два месяца уроженца Дагестана Асхабали Алибекова, задержанного по подозрению в применении насилия к полицейскому. Перед отправкой в СИЗО блогер сообщил, что у него нет денег на услуги адвоката.

Как писал "Кавказский узел", уроженец Дагестана, автор YouTube-канала "Дикий десантник" Асхабали Алибеков, отбывающий в Казани административный арест, стал подозреваемым по уголовному делу о применении насилия к полицейскому (часть 1 статьи 318 УК РФ), сообщил адвокат. По версии следствия, при задержании Алибеков нанес одному их полицейских два удара по ноге.

20 февраля стало известно, что силовики задержали Алибекова на железнодорожном вокзале Казани, сняв его с поезда. По версии полицейских, они предложили Алибекову проследовать в отдел для составления протокола по статье о дискредитации армии, но он отказался. По словам блогера, его сразу стали бить. В тот же день суд арестовал Асхабали Алибекова на 15 суток, признав его виновным в неповиновении силовикам. Из здания суда блогера увезли в больницу, а во время заседания к нему вызвали скорую из-за подозрения на сотрясение мозга.

Сегодня Вахитовский райсуд Казани отправил Асхабали Алибекова на два месяца в СИЗО по делу о нападении на сотрудника полиции, сообщает в своем телеграм-канале издание Sota.

На сайте суда, по состоянию на 18.40 мск, нет информации о заседаниях по делу Алибекова. Сам блогер опубликовал сегодня в своем YouTube-канале видео, записанное в режиме селфи и обращенное к подписчикам. Видео снято в помещении, оборудованном решетками, у окна виден сотрудник полиции.

"Как видите, друзья мои, я нахожусь в клетке. Это мой последний звонок отсюда. Сегодня меня вывозят в СИЗО – я в Татарстане, если кто не знает, в Казани, вот последнее мое сообщение. Сегодня меня забирают, оперативники внизу ждут уже, забирают меня в СИЗО", - говорит на видео блогер.

Алибеков попросил помочь ему нанять адвоката. "Нужно, чтобы вы это видео распространяли и попробовали помочь мне нанять адвоката… Без денег сейчас адвоката не нанять, так что, если можете, помогайте", - сказал он.

На канал Алибекова подписаны 120 тысяч пользователей, по состоянию на 18.40 мск видео набрало 38226 просмотров.

Напомним, Асхабали Алибеков – житель Новороссийска. 23 марта 2023 года он был приговорен к году и двум месяцам лишения свободы: суд признал, что видеоролик, который блогер разместил в своем YouTube-канале, дискредитировал армию. 10 ноября 2023 года стало известно, что Алибеков вышел на свободу. Он пожаловался на условия в колонии.

В мае 2022 года Алибеков был признан виновным по административной статье о дискредитации военных. Еще один протокол по этой статье в отношении Алибекова поступил в суд 8 июня 2022 года. Суд признал его виновным в дискредитации армии и оштрафовал на 50 тысяч рублей.

2 ноября 2022 года правозащитники признали Алибекова политзаключенным и потребовали прекратить его уголовное преследование.

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