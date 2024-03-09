Близкие Алибекова рассказали об его избиении силовиками

09 марта 2024, 07:37

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После задержания в Казани силовики избили уроженца Дагестана, автора YouTube-канала "Дикий десантник" Асхабали Алибекова так, что у него были большие синяки, рассказали его дочь Залина Алибекова. Блогеру потребовалась скорая помощь после избиения, в отношении силовиков подготовлена жалоба, отметил адвокат Рим Сабиров.

Как информировал "Кавказский узел", 20 февраля уроженец Дагестана, автор YouTube-канала "Дикий десантник" Асхабали Алибеков был задержан в Татарстане, позже он был арестован, ему вменили применение насилия к силовику.

20 февраля силовики задержали Алибекова на железнодорожном вокзале Казани, сняв его с поезда. По версии полицейских, они предложили Алибекову проследовать в отдел для составления протокола по статье о дискредитации армии, но он отказался. По словам блогера, его сразу стали бить. В тот же день суд арестовал Асхабали Алибекова на 15 суток, признав его виновным в неповиновении силовикам. Из здания суда блогера увезли в больницу, а во время заседания к нему вызвали скорую из-за подозрения на сотрясение мозга.

Асхабали Алиебков не рассказывал близким от какого кандидата он собирался быть наблюдателем на президентских выборах 15-17 марта в Казани, пояснила его дочь Залина Алибекова.

"Он не говорил, с кем будет работать и чем будет заниматься – предпочитал, чтобы мы меньше знали и меньше волновались. Он просто хотел поработать, заработать", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она поблагодарила подписчиков ее отца за то, что те собрали ему деньги на адвоката.

О том, что силовики избили Алибекова, его семья узнала случайно. "Он никогда не жалуется. И мы узнали об этом чисто случайно. Брат его увидел и сказал, что были серьезные синяки – на лице и на теле", – пояснила Алибекова.

Сведения о том, что блогера избили силовики, подтвердил его адвокат Рим Сабиров. "Да, жаловался, после суда обращался по скорой в том числе, написал заявление о преступлении в отношении него сотрудников полиции. Реакции пока никакой не было", – сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Если Алибеков обратился с заявлением о пытках в правоохранительные органы, то они обязаны отреагировать и провести проверку, подчеркнул руководитель Команды против пыток* Сергей Бабинец. "По итогам могут возбудить дело, отказаться возбуждать или передать его по подследственности. Реакция у органов может быть разная. Согласно нашему исследованию "Арифметика пыток" в 79% случаев после доследственной проверки следователь отказывается возбуждать уголовное дело", – отметил Бабинец корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, Асхабали Алибеков известен по своему YouTube-каналу как "Дикий десантник". Ранее его неоднократно задерживали. В частности, 9 сентября 2022 года, блогер был задержан в Новороссийске. В мае того же года он был признан виновным по административной статье о дискредитации военных. Еще один протокол по статье о дискредитации военных в отношении Алибекова поступил в суд 8 июня 2022 года. Суд признал его виновным в дискредитации армии и оштрафовал на 50 тысяч рублей. 2 ноября 2022 года правозащитники признали Алибекова политзаключенным и потребовали прекратить его уголовное преследование.

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