10 марта 2024, 03:33

Школьники в населенных нацменьшинствами регионах показали плохое знание грузинского языка

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Подавляющее большинство учеников в школах, где преподавание ведется языках национальных меньшинств, продемонстрировали недостаточное владение грузинским языком, говорится в исследовании службы государственного аудита.

Служба государственного аудита провела проверку модели управления общим образованием в Грузии за 2019-2021 годы. В ходе проверки выяснилось, что государственные средства расходовались неэффективно, и в качестве примера приводится преподавание грузинского языка в негрузиноязычных школах.

Аудиторы оценили результаты экзаменов по грузинскому языку, который ученики таких школ сдавали в 2018 году. Выяснилось, что 78% учеников не смогли преодолеть минимальный порог компетентности в навыках письма, 57% - в навыках чтения, 69,6% - в навыках устной речи, почти 48% не прошли тестирование по слушанию, пишет 9 марта "JAMNews".

В отчете службы указывается, что государство не проводит исследований для определения потребностей школ, преподающих не на грузинском языке. Тогда как в стране действует около 300 таких школ и секторов, что составляет 14% от общего числа. Что касается статистики по количеству учащихся, что в негрузиноязычных школах учится 52 тысячи детей, что составляет 10% от общего числа учеников в стране.

Ранее "Кавказский узел" писал, что азербайджанцы Грузии жаловались на нехватку педагогов, преподающих на азербайджанском языке, и учебников на азербайджанском языке. Кроме того, из-за нерешенности социально-экономических проблем азербайджанское население мигрирует в Азербайджан, и это тоже приводит к закрытию школ на азербайджанском языке.

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Примечание:

"Проблемы с религиозными свободами остаются актуальными для Южного Кавказа и России", "Суд в Грузии признал финансирование епархии из бюджета дискриминацией других религиозных общин", "Муфтият и мэрия Батуми поспорили о молельных комнатах для мусульман".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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