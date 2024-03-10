Грузинский священник назвал инцидент в Адигени провокацией

10 марта 2024, 00:36

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Офис омбудсмена Грузии проводит расследование инцидента в поселке Адигени, где произошел конфликт между местными христианами и мусульманами. Оскорбления в адрес мусульман были сказаны сгоряча, это была провокация, заявил настоятель монастыря Зарзми архимандрит Николоз Гецадзе. Мусульманам будет предложено отдельное помещение для молитв, сказал мэр Адигени Гоча Кимадзе.

Как писал "Кавказский узел", 8 марта десятки жителей поселка Адигени на юге Грузии провели акцию протеста, чтобы помешать своим односельчанам-мусульманам провести пятничную молитву. В поселке нет мечети, и мусульмане по пятницам собираются на молитву в доме Юсуфа Микеладзе, в котором функционирует духовный центр. Бывший муфтий Грузии потребовал от властей страны расследовать инцидент. НПО "Коалиция по защите прав СМИ" призвала власти Грузии расследовать инцидент, а также заявила, что силовики необоснованно помешали журналистами освещать акцию протеста.

Общественный защитник Грузии Леван Иоселиани отреагировал на конфронтацию в Адигени, заявив, что в соответствии с мандатом будет «принят соответствующий ответ».

«Любое насилие и ограничение свободы вероисповедания, гарантированные Конституцией, неприемлемы для Народного защитника. Сотрудник регионального офиса Народного защитника связался с лицами, участвовавшими в противостоянии. На данном этапе изучается ситуация и выясняются объективные, фактические обстоятельства, после чего будет осуществлено соответствующее реагирование в рамках мандата", - говорится в сообщении, которое цитирует "Формула".

«Это была провокация» - так оценил происходящее в Адигени настоятель монастыря Зарзми архимандрит Николоз Гецадзе. Он утверждает, что фразы, произносимые духовенством и местными жителями в сторону мусульман, были сказаны сгоряча. Что касается провокации, то он уточнил, с чьей стороны она была.

По словам архимандрита, между православными и мусульманами в регионе всегда был мир, но конфликт по поводу строительства мечети в Адигени связан с неосведомленностью жителей.

Гецадзе призвал власти разработать специальный закон, согласно которому объявление частного дома религиозным учреждением будет недопустимо.

Оппозиционный депутат Тариэл Накаидзе отреагировал на противостояние в Адигени, заявив, что государство обязано адекватно отреагировать на ситуацию. По его словам, любой гражданин Грузии имеет право построить религиозное учреждение на любой территории Грузии никто не может этому противостоять. «Это однозначно, и ничто не может этому помешать», - сказал Накаидзе.

Мэр муниципалитета Адигени Гоча Кимадзе сообщил журналистам о запланированной на 11 марта встрече с местными мусульманами. Журналистам "Мтавари архи" он сказал, что для них есть предложение о выделении отдельного помещения, где они смогут молиться. Однако он пока не знает, в каком селе будет это помещение.

Напомним, в мае 2017 года мэрия Батуми не разрешила местной мусульманской общине начать строительство мечети. Отказ был мотивирован тем, что приобретенный под строительство участок находится в районе плотной жилой застройки. Вместо мечети на участке была открыта молельня. Ситуация переросла в многолетние судебные тяжбы.

Мусульмане в Грузии подвергаются дискриминации в школах, не получают высшее образование, не могут устроиться на работу. Кроме того, они сами отказываются участвовать в политической и общественной жизни, заявили авторы исследования, проведенного в 2018 году.

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