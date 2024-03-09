Село Гуниб. Фото: linar.khalitov. https://www.flickr.com/photos/190562114@N08/51355764379/, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=108920483

09 марта 2024, 12:57

Жители Гуниба заявили об отсутствии реакции властей на просьбы о газификации

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Чиновники не реагируют на просьбы провести газопровод в село Гуниб, сельские учреждения отапливаются углем, а жители страдают от дыма, пожаловались сельчане.

Как писал "Кавказский узел", 6 марта житель села Гуниб пожаловался в соцсети, что из дымохода местного медпункта ежедневно идет едкий дым, из-за которого сельчане не открывают окна в домах. Авторы комментариев раскритиковали чиновников за то, что те не прилагают усилий для газификации села.

15 июля 2022 года глава Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала Минздрав Дагестана за ввод в эксплуатацию не оснащенных должным образом фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Этому предшествовал опубликованный 10 июня 2022 года на сайте федерального телеканала репортаж, в котором было сказано, что многие ФАПы в Дагестане не имеют оборудования, из-за чего медперсонал лечит пациентов словно в условиях XIX века. 19 июля 2022 года Минздрав Дагестана признал проблемы с ФАПами в республике.

Особенно едкий дым идет именно из трубы местной больницы, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" житель Гуниба Магомедрасул. "Когда дует ветер, весь дым идет на близлежащие дома, дышать невозможно, едкий запах. Труба достаточно высоко, сказали, ничего исправить нельзя, придется потерпеть до окончания отопительного сезона", - рассказал он.

В других учреждениях такой ситуации не наблюдается, отметила жительница села Кистаман. "Жалуются только жители ближайших к медучреждению домов, так называемого Нижнего Гуниба. Сотрудники больницы говорят, что это связано с низким качеством поставляемого угля, видимо, закупают самый дешевый", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Село не газифицировано, учреждения отапливаются в основном углем, сообщил житель села Осман. "Который год пишем письма с просьбой о газификации, руководство района также не раз поднимало этот вопрос перед правительством Дагестана. Пока одни обещания", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В мае 2023 года администрация Гунибского района сообщила в своем телеграм-канале, что по обновленной программе газификации республики в ближайшие три года впервые газификацию получат семь районов, в том числе Гунибский. Соответствующую газоснабжения подписали глава Дагестана Сергей Меликов и корпорация "Газпром", говорится в публикации.

В ноябре того же года Минэнерго Дагестана опубликовало в своем телеграм-канале сообщение о том, что в 2023 году начнется строительство межпоселкового газопровода к нескольким селам Гунибского района – Салта, Силта и Кудали. "Это позволит газифицировать не только весь Гунибский, но и Чародинский район", - сказано в публикации.

О конкретных сроках газификации Гунибского района и темпах реализации программы, по состоянию на 12.45 мск, на сайте и в телеграм-канале правительства Дагестана не сообщается.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Родители пожаловались на условия для детей в махачкалинской больнице", "Госпиталь для больных коронавирусом закрылся в Махачкале", "В Дагестане начала работать благотворительная больница для женщин".

Автор: Олег Ионов источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

09 марта 2024, 13:53

09 марта 2024, 12:01

09 марта 2024, 11:14

  • Офицер из Каспийска убит в зоне СВО

    Майор Арсен Магомедрагимов погиб на Украине, сообщили власти Каспийска. С начала военной операции официально подтверждена гибель не менее 775 жителей Дагестана.

09 марта 2024, 10:19

09 марта 2024, 09:24

  • Бакинские аналитики поспорили о причинах сноса здания парламента Нагорного Карабаха

    Баку снес здание парламента Нагорного Карабаха в Ханкенди, поскольку воспринимает бывшую администрацию региона сепаратистским режимом, но политический аспект в этом отсутствует, отметил главред информагентства "Туран" Шахин Гаджиев. Президент Азербайджана дал указание снести здание, чтобы укрепить свои позиции в глазах азербайджанского общества, считает руководитель азербайджанского Общества охраны исторического наследия Надыр Исмизаде.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи