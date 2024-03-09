Жители Гуниба заявили об отсутствии реакции властей на просьбы о газификации

09 марта 2024, 12:57

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Чиновники не реагируют на просьбы провести газопровод в село Гуниб, сельские учреждения отапливаются углем, а жители страдают от дыма, пожаловались сельчане.

Как писал "Кавказский узел", 6 марта житель села Гуниб пожаловался в соцсети, что из дымохода местного медпункта ежедневно идет едкий дым, из-за которого сельчане не открывают окна в домах. Авторы комментариев раскритиковали чиновников за то, что те не прилагают усилий для газификации села.

15 июля 2022 года глава Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала Минздрав Дагестана за ввод в эксплуатацию не оснащенных должным образом фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Этому предшествовал опубликованный 10 июня 2022 года на сайте федерального телеканала репортаж, в котором было сказано, что многие ФАПы в Дагестане не имеют оборудования, из-за чего медперсонал лечит пациентов словно в условиях XIX века. 19 июля 2022 года Минздрав Дагестана признал проблемы с ФАПами в республике.

Особенно едкий дым идет именно из трубы местной больницы, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" житель Гуниба Магомедрасул. "Когда дует ветер, весь дым идет на близлежащие дома, дышать невозможно, едкий запах. Труба достаточно высоко, сказали, ничего исправить нельзя, придется потерпеть до окончания отопительного сезона", - рассказал он.

В других учреждениях такой ситуации не наблюдается, отметила жительница села Кистаман. "Жалуются только жители ближайших к медучреждению домов, так называемого Нижнего Гуниба. Сотрудники больницы говорят, что это связано с низким качеством поставляемого угля, видимо, закупают самый дешевый", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Село не газифицировано, учреждения отапливаются в основном углем, сообщил житель села Осман. "Который год пишем письма с просьбой о газификации, руководство района также не раз поднимало этот вопрос перед правительством Дагестана. Пока одни обещания", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В мае 2023 года администрация Гунибского района сообщила в своем телеграм-канале, что по обновленной программе газификации республики в ближайшие три года впервые газификацию получат семь районов, в том числе Гунибский. Соответствующую газоснабжения подписали глава Дагестана Сергей Меликов и корпорация "Газпром", говорится в публикации.

В ноябре того же года Минэнерго Дагестана опубликовало в своем телеграм-канале сообщение о том, что в 2023 году начнется строительство межпоселкового газопровода к нескольким селам Гунибского района – Салта, Силта и Кудали. "Это позволит газифицировать не только весь Гунибский, но и Чародинский район", - сказано в публикации.

О конкретных сроках газификации Гунибского района и темпах реализации программы, по состоянию на 12.45 мск, на сайте и в телеграм-канале правительства Дагестана не сообщается.

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