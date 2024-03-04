ЕСПЧ признал нарушения в расследовании смерти жителя Грузии

04 марта 2024, 19:43

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Расследование смерти Зуры Элибашвили, найденного мертвым после преследования полицейскими, было неэффективным, указал Европейский суд по правам человека и обязал власти Грузии выплатить компенсацию матери погибшего.

Юристы НПО "Центр по правам человека" выиграли в Европейском суде по правам человека дело «Элибашвили против Грузии», сообщила сегодня эта организация, публикацию которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

В заявлении, поданном в ЕСПЧ, жительница Грузии Манана Элибашвили пожаловалась на неэффективное расследование смерти ее сына Зуры. Суд признал нарушение статьи 2 (право на жизнь) Европейской конвенции по правам человека и обязал власти Грузии выплатить заявительнице 12 тысяч евро.

1 августа 2016 года Зура Элибашвили поехал в аэропорт Тбилиси, чтобы встретить мать и брата, и пропал. Через три дня семья нашла его машину на штрафстоянке, а тело - в реке Куры. Как выяснилось позже, сотрудники патрульной полиции по неизвестной причине начали преследовать машину Элибашвили, а после того, как он вышел из машины и убежал, полицейские побежали за ним вдоль набережной реки Куры. Вскоре патрульные вернулись к своей машине, так и не установив, где находится Элибашвили. Спасательную команду тоже не вызывали, а 3 августа тело Элибашвили было найдено в реке. Хотя полицейские, участвовавшие в погоне за ним, установлены, расследование ведется без каких-либо результатов больше семи лет, сообщила НПО.

Экспертиза пришла к выводу, что Зура Элибашвили умер от асфиксии. Было начато расследование по статье 115 УК Грузии (доведение до самоубийства), которое в августе 2020 года было переквалифицировано на статьи 115 и 342 (халатность, повлекшая смерть человека или иной тяжкий результат).

ЕСПЧ пришел к выводу, что государство не провело независимого, беспристрастного и эффективного расследования инцидента, при этом суд отклонил все доводы государства.

Согласно тексту постановления, размещенного на сайте ЕСПЧ, суд "не может игнорировать тот факт, что связь между смертью сына заявительницы и преследованием его полицией была очевидна еще 3 августа 2016 года". Несмотря на то, что правонарушения, предположительно совершенные сотрудниками полиции, должны расследоваться прокуратурой, расследование было поручено полиции, и только через 15 месяцев расследованием занялась прокуратура. Таким образом, важнейший этап расследования был проведен органом, не обладающим достаточной независимостью от сотрудников полиции, которые могли быть причастны к инциденту, указал суд.

Кроме того, ЕСПЧ указал на то, что "остальные полицейские были допрошены с опозданием почти на четыре месяца". "В отсутствие объяснений, предоставленных правительством, суд считает такую задержку неоправданной", - говорится в постановлении.

Расследование продолжается уже более семи лет, но правительство Грузии не предоставило никаких объяснений столь длительного расследования, указал суд. "Отмечая повторяющийся характер проблемы затянувшихся уголовных расследований, особенно в делах, связанных с подозрительными смертями и/или жестоким обращением с участием представителей правоохранительных органов. суд считает эту задержку неоправданной", - говорится в постановлении ЕСПЧ.

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