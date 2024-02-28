Правозащитники потребовали привлечения силовиков к отвественности за избиение жителя Анапы

28 февраля 2024, 16:50

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Следствие четыре раза отказалось возбуждать уголовное дело против силовиков, причастных к избиению задержанного в Анапе Семена Сухинина. Итоги проверок показывают нежелание следователя разбираться с жалобой на пытки, указали правозащитники.

Как сообщал "Кавказский узел", следователь вынес решение об отказе в возбуждении уголовного дела о пытках силовиками жителя Анапы Семена Сухинина, даже не побеседовав с ним. Он опросил Сухинина лишь после того, как юристы "Команды против пыток"* записались на прием к руководству следственного отдела.

19-летний повар Семен Сухинин был задержан 29 мая 2023 года в Анапе по подозрению в краже денег. Он рассказал, что сотрудники полиции задержали его у дома и предложили проехать с ним, а затем били его, угрожали и требовали признаться в преступлении. Позже врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга, множественные ссадины и кровоподтеки. По утверждениям силовиков, Семен оказывал сопротивление при задержании, но согласно записям с камер видеонаблюдения у подъезда, он не сопротивлялся и добровольно сел в машину, сообщила "Команда против пыток"*.

Проводимая следственным органом проверка по избиению Сухинина демонстрирует крайнюю неэффективность и его нежелание

следователя разбираться с жалобой на пытки, заявили корреспонденту "Кавказского узла" в Команде против пыток*.

"С июля 2023 года по настоящее время было вынесено четыре постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, три из которых признаны незаконными. Предстоящее ознакомление с материалами проверки позволит дать оценку проведенной следователем работы и решить вопрос об обжаловании очередного отказа", - отметили в организации.

Сам Семен Сухинин недоступен для комментариев в связи с запретом на общение, введенного как часть его нынешней меры пресечения.

Ситуация с пытками задержанных на Кубани выделяется среди других регионов, эта практика стала там системной, указали правозащитники, комментируя предсмертное заявление сочинца Евгения Ипатова о пытках в силовой структуре. В декабре 2021 года электрика Евгения Ипатова в Сочи задержали силовики, а затем отпустили, но через несколько дней он был найден мертвым на железнодорожных путях в Адлере. На видео, записанном перед смертью, Ипатов утверждал, что его пытали, требуя оговорить себя и признаться в краже 60 тысяч рублей у четы пенсионеров.

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