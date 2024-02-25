Жители Терека добились ремонта водопровода

25 февраля 2024, 15:27

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Специалисты устранили последствия аварии на водопроводе в Тереке после того, как горожане пожаловались на перебои с подачей воды.

Как писал "Кавказский узел", жители Терека неоднократно жаловались на перебои с подачей воды. Так, 16 февраля Центр управления регионом (ЦУР) Кабардино-Балкарии сообщил, что в городе после жалоб жителей устранены последствия аварии на водопроводе.

В июле 2023 года также был отремонтирован водопровод после того, как горожане пожаловались на проблемы с подачей воды в дома по улице Гоголя.

В Тереке восстановлена бесперебойная подача воды после того, как в соцсетях были зафиксированы жалобы на перебои водоснабжения в домах по улицам Лермонтова и Канкошева, сообщил сегодня в своем телеграм-канале ЦУР Кабардино-Балкарии.

"На Лермонтова, можно сказать, воды нет совсем. Настолько маленькая струйка течет из крана. Примите меры", - приводится в публикации жалоба местной жительницы. Когда и в каких соцсетях были размещены обращения, ведомство не указало.

ЦУР Кабардино-Балкарии обрабатывает обращения жителей, поступающие из соцсетей, через специализированную систему "Инцидент менеджмент". В 2023 году более 30 тысяч обращений поступило от жителей республики, в основном они жаловались на работу структур ЖКХ, соцзащиты и состояние дорог, а больше всего жалоб поступило из Нальчика и Прохладного, отчиталось 3 января ведомство.

Сотрудники ЦУР направили обращения в администрацию Терского района. "Специалисты МУП «Терекводоканал» выявили прорыв водопроводной линии. С привлечением спецтехники оперативно проведены ремонтно-восстановительные работы на аварийном участке. Бесперебойное водоснабжение восстановлено для домовладений, а также детского сада «Нур», Россельхозбанка и еще ряда учреждений", - отчиталось ведомство.

Напомним, на проблемы с водоснабжением жаловались жители и других населенных пунктов Кабардино-Балкарии. Так, в апреле 2023 года пользователи соцсети, комментируя отчет властей о ремонте водозабора и дренажа в селе Лечинкай, отметили, что во многих населенных пунктах вода поступает с перебоями или низкого качества.

Жители села Жемтала в феврале 2023 года пожаловались на отсутствие воды, срывы графика ее подвоза и нехватку бутилированной воды в магазинах. Проблема с подачей воды в селе Жемтала существует давно, рассказали сельчане "Кавказскому узлу". По данным местных властей, проблема усугубляется из-за ветхих труб.

В январе 2022 года правительство Кабардино-Балкарии заявило, что в республике за три года в рамках федеральной программы "Чистая вода" построено и реконструировано более 50 объектов водоснабжения. Во многих населенных пунктах проблемы с водоснабжением не решены, заявили тогда пользователи соцсети.

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