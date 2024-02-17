17 февраля 2024, 13:28

Подача воды жителям Терека восстановлена после жалоб

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Устранены последствия аварии на водопроводе в Тереке после того, как горожане пожаловались на перебои с водоснабжением.

Как писал "Кавказский узел", Центр управления регионом (ЦУР) Кабардино-Балкарии обрабатывает обращения местных жителей, поступающие из соцсетей, через специализированную систему "Инцидент менеджмент". В 2023 году более 30 тысяч обращений поступило от жителей республики, в основном они жаловались на работу структур ЖКХ, соцзащиты и состояние дорог, а больше всего жалоб поступило из Нальчика и Прохладного, отчиталось 3 января ведомство.

В Тереке устранен прорыв на водопроводе после того, как в соцсетях были зафиксированы жалобы горожан на перебои с водоснабжением, сообщил вечером 16 февраля в своем телеграм-канале Центр управления регионом (ЦУР) Кабардино-Балкарии.

"Очень плохо идет вода. А мы еще и живем на верхнем этаже, так совсем почти воды нет. Помогите, пожалуйста", - приводится в публикации обращение местной жительницы. Когда и в каких соцсетях были размещены жалобы, ведомство не указало.

Сотрудники ЦУР направили обращения в администрацию Терского района. "Специалистами МУП «Терский водоканал» была выявлена авария в районе водозаборной башни. Прорыв произошел на восточном магистральном водопроводе, который снабжает водой один из густонаселенных микрорайонов г.п. Терек. Специалистами были проведены ремонтно-восстановительные работы. Авария ликвидирована, давление в системе приведено в нормативное состояние", - говорится в публикации.

Напомним, на проблемы с водоснабжением неоднократно жаловались жители и других населенных пунктов Кабардино-Балкарии. Так, в апреле 2023 года пользователи соцсети, комментируя отчет властей о ремонте водозабора и дренажа в селе Лечинкай, отметили, что во многих населенных пунктах вода поступает с перебоями или низкого качества.

Жители села Жемтала в феврале 2023 года пожаловались на отсутствие воды, срывы графика ее подвоза и нехватку бутилированной воды в магазинах. Проблема с подачей воды в селе Жемтала существует давно, рассказали сельчане "Кавказскому узлу". По данным местных властей, проблема усугубляется из-за ветхих труб.

В январе 2022 года правительство Кабардино-Балкарии заявило, что в республике за три года в рамках федеральной программы "Чистая вода" построено и реконструировано более 50 объектов водоснабжения. Во многих населенных пунктах проблемы с водоснабжением не решены, заявили тогда пользователи соцсети.

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Примечание:

"Полиция обнаружила махинации при прокладке водопровода в Нальчике", "Прокуратура потребовала обеспечить водой жителей села в Кабардино-Балкарии", "Мишустин дал поручения по развитию регионов Северного Кавказа".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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