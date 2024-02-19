Армянские политологи сочли малоэффективными предупреждения Запада Азербайджану

19 февраля 2024, 20:50

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Риторика Алиева в адрес Армении не претерпела изменений после озвученных в Мюнхене представителями стран Запада предупреждений о недопустимости новой войны, риск начала Азербайджаном военных действий остается высоким, сочли опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи.

Как писал "Кавказский узел", 15 февраля армянский премьер Никол Пашинян заявил, что высказывания президента Азербайджана Ильхама Алиева указывают на возможность локальных столкновений, которые могут перерасти в широкомасштабную войну. Премьер подтвердил, что все договоренности о мире сведены к нулю, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" ереванские политологи. 18 февраля Алиев и Пашинян на встрече в Мюнхене договорились продолжить работу над соглашением о мире между двумя странами.

Встрече в Мюнхене предшествовала эскалация на армяно-азербайджанской границе.12 февраля азербайджанский военнослужащий получил ранение при обстреле со стороны Армении. Ереван заявил, что в результате обстрела 13 февраля погибли четыре военных. Госпогранслужба Азербайджана назвала военную операцию ответом за ранение азербайджанского пограничника. Беспилотник вооруженных сил Армении попытался осуществить разведку позиций азербайджанской армии, военные заставили летательный аппарат вернуться на территорию Армении, сообщило Минобороны Азербайджана 14 февраля. 16 февраля Минобороны Азербайджана вновь обвинило армянских военных в обстреле азербайджанских позиций. Азербайджанские аналитики объяснили эскалацию на границе активными подстрекательскими действиями западных стран, в частности, Франции.

Запад предостерег Азербайджан от возобновления войны с Арменией, заявили политологи Андриас Гукасян и Армен Варданян. Факторов, свидетельствующих о снижении риска начала войны после Мюнхенской встречи, нет, отметил политобозреватель Акоп Бадалян.

Эскалация на линии соприкосновения предшествует каждой встрече на международной арене, считает политолог Андриас Гукасян.

По его мнению, последняя эскалация связана с встречей Пашинян-Алиев на полях Мюнхенской конференции по безопасности."Эскалация – стандартный инструмент, который используют для срыва договоренностей. Провал на переговорах фиксируется уже 30 лет. И в Мюнхене встреча тоже закончилась безрезультатно", - отметил он.

Политолог связал заявление Никола Пашиняна об угрозе начала войны с эскалацией. "Как будут развиваться события после Мюнхенской встречи, сказать сложно. Одно лишь можно точно сказать – мирного договора не будет. Риск войны снизился, но сохраняется", - считает Гукасян.

Запад оказывает давление, стремясь избежать новой войны, добавил он. "Пашиняна и Алиева пригласили в Мюнхен, чтобы услышать, что войны не будет. В ближайшее время Азербайджан и Армения будут балансировать между Россией и Западом". По его мнению, "Россия подталкивает Азербайджан к войне" и заинтересована в том, чтобы "утвердить военное присутствие в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла") и Армении", о чем свидетельствует кремлевская риторика. "А руководство Армении обслуживает геополитические интересы России. А Запад запрещает Азербайджану и Армении воевать. Поэтому стороны и заняли позицию, не заключать мирный договор, чтобы сохранять возможность возобновления войны", - предположил политолог.

Политический обозреватель Акоп Бадалян разделяет мнение, что Азербайджан использует эскалацию на линии соприкосновения для политического давления на Армению.

"Это такая старая «традиция». Кроме того, эскалация позволяет Азербайджану вести торг с геополитическими центрами, представленными на Южном Кавказе и чувствительными к ситуации в регионе", - заявил политобозреватель корреспонденту "Кавказского узла".

Он не считает заявление Никола Пашиняна об угрозе войны прямым следствием эскалации. "Не за каждой эскалацией следует подобное заявление. Угроза могла быть обусловлена и иными факторами. Инцидентов на линии соприкосновения может и не быть, но риск войны есть всегда", - отметил Бадалян.

Ильхам Алиев на своей инаугурации заявил, что "если территориальным претензиям против нас не будет положен конец, если Армения не приведет свое законодательство в нормальное состояние, то, естественно, мирного договора не будет", сообщил 14 февраля "Интерфакс". В январе 2024 года опрошенные "Кавказским узлом" аналитики указали, что переговорный процесс находится в патовой ситуации, и не исключена новая эскалация конфликта.

Политобозреватель не исключил, что заявление Пашиняна рассчитано на внутреннюю аудиторию. "Армянские власти заявили о намерении изменить Конституцию. И заявление могло быть рассчитано на противников изменения Конституции, чтобы избежать войны, нужно пойти навстречу властям в вопросе конституционного референдума", - предположил он.

Бадалян не видит факторов, которые свидетельствуют о снижении риска начала войны после Мюнхенской встречи. "В августе 2022 года в Брюсселе состоялась встреча Пашинян-Алиев, которая, тем не менее, не остановила Азербайджан от агрессии и вторжения в Джермук через две недели после встречи", - пояснил политобозреватель.

Политолог Армен Варданян считает, что Азербайджан ищет повод для эскалации. "И таких случаев еще много будет. Азербайджан стремится воспользоваться слабостью Армении, и использует так называемые анклавы как формальный повод для начала войны. Пробивать коридор Азербайджан не станет, понимая, что столкнется с последствиями, о которых предупредил Запад", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, заявление Пашиняна об угрозе войны стало следствием последней эскалации. "В Армении понимают, что Азербайджан пытается втянуть Армению в войну. Если до сих пор Алиев был занят выборами, то теперь у него нет этой проблемы. Алиев именно поэтому и пошел на выборы, чтобы получить легитимность на новую войну", - считает политолог.

Он не исключил, что в Мюнхене Западу удалось отсрочить войну. "Но Алиев вряд ли изменит свою риторику. Эскалации на линии соприкосновения еще будут", - заключил Варданян.

Напомним, 30 октября 2023 года Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку согласовали основные принципы для подписания мирного договора: признание территориальной целостности, вопрос делимитации и демаркации границ и открытие региональных коммуникаций. 14 декабря 2023 года кабмин Армении согласовал регламент встреч по вопросам делимитации границы и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном.

15 февраля МИД Армении призвал власти Азербайджана ускорить процесс делимитации государственной границы между двумя странами.

В 2023 году переговоры между Баку и Ереваном существенно ускорились, тогда как до этого годами не приносили ощутимых результатов, говорится в справке "Кавказского узла" "Переговоры Азербайджана и Армении – 2023".

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