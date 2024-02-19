Главврач больницы в Ингушетии обвинен в получении крупной взятки

19 февраля 2024, 17:30

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Передано в суд дело главврача больницы, обвиняемого в передаче сотруднику ФСБ 2,5 миллиона рублей за отказ от расследования хищений.

В Магасский райсуд передано дело бывшего главврача Джейрахской районной больницы, обвиняемого по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере), сообщила сегодня прокуратура Ингушетии.

По версии следствия, в октябре 2023 года обвиняемый предложил сотруднику УФСБ 2,5 миллиона рублей за отказ от "оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление хищения бюджетных средств в учреждении".

"Передача взятки происходила под контролем сотрудников правоохранительных органов, которые после передачи денег 8 ноября 2023 г. задержали мужчину на месте преступления", - говорится в публикации в телеграм-канале прокуратуры.

Часть 5 статьи 291 УК РФ предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы.

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