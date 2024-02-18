Жители села в Урванском районе добились ремонта водопровода

18 февраля 2024, 19:46

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Специалисты устранили последствия аварии на водопроводе в селе Кахун после жалоб местных жителей на слабый напор воды в домах, отчитались власти Кабардино-Балкарии. Перебои с подачей воды наблюдаются и в других населенных пунктах республики, указали пользователи Telegram.

Как писал "Кавказский узел", Центр управления регионом (ЦУР) Кабардино-Балкарии обрабатывает обращения местных жителей, поступающие из соцсетей, через специализированную систему "Инцидент менеджмент". В 2023 году более 30 тысяч обращений поступило от жителей республики, в основном они жаловались на работу структур ЖКХ, соцзащиты и состояние дорог, а больше всего жалоб поступило из Нальчика и Прохладного, отчиталось 3 января ведомство.

В селе Кахун устранена авария на водопроводе после того, как в соцсетях были зафиксированы жалобы жителей на перебои с водоснабжением в домах по улицам Шибзухова и Хасанби Нагацуева, сообщает в своем телеграм-канале Центр управления регионом (ЦУР) Кабардино-Балкарии.

"Очень просим помочь жителям улицы Шибзухова. У нас очень плохо идет проточная вода", - приводится в публикации обращение местной жительницы. Когда и в каких соцсетях были размещены жалобы, ведомство не указало.

Сотрудники ЦУР направили обращения в администрацию Урванского района. "Установлено, что перебои с водоснабжением связаны с аварией на магистральной линии водопровода. Специалистами водоканала проведены аварийно-восстановительные работы, восстановлена целостность водопроводной трубы. Все работы завершены, водоснабжение подается в штатном режиме", - говорится в публикации.

На отсутствие водоснабжения по улице Хасанби Нагацуева жители Кахуна жаловались и в январе 2024 года. Тогда ЦУР также отчитался об устранении прорывов на магистрали холодного водоснабжения и замене изношенных участков трубопровода. Аналогичные работы в селе Кахун проводились и в октябре 2023 года.

Некоторые пользователи Telegram в комментариях под публикацией ЦУР заявили о проблемах с подачей воды и в других населенных пунктах Кабардино-Балкарии.

"В г. Майский, ул. Ленина. д. 25 уже на протяжении нескольких лет нет напора воды на верхние этажи. Газовые колонки не зажигаются для подогрева воды без использования дополнительного водяного насоса в квартире. Помогите решить данную проблему. Обращаться в местные органы и водоканал не имеет смысла", - написал Alexandr.

"И не только на Ленина 25, но и по другим адресам МКД пятые этажи страдают", - добавил другой пользователь. "Мы направим сотрудников управляющей компании для выяснения и устранения причин описанных Вами обстоятельств", - написал в ответ представитель администрации Майского района.

"Село Пролетарское, нет воды!!! В чем проблема", - написала Оксана. "Нормативное водоснабжение восстановлено, причины остановки работы системы выясняются", - ответил представитель администрации Прохладненского района.

Напомним, на проблемы с водоснабжением и ранее неоднократно жаловались жители Кабардино-Балкарии. Так, в апреле 2023 года пользователи соцсети, комментируя отчет властей о ремонте водозабора и дренажа в селе Лечинкай, отметили, что во многих населенных пунктах вода поступает с перебоями или низкого качества.

Жители села Жемтала в феврале 2023 года пожаловались на отсутствие воды, срывы графика ее подвоза и нехватку бутилированной воды в магазинах. Проблема с подачей воды в селе Жемтала существует давно, рассказали сельчане "Кавказскому узлу". По данным местных властей, проблема усугубляется из-за ветхих труб.

В январе 2022 года правительство Кабардино-Балкарии заявило, что в республике за три года в рамках федеральной программы "Чистая вода" построено и реконструировано более 50 объектов водоснабжения. Во многих населенных пунктах проблемы с водоснабжением не решены, заявили тогда пользователи соцсети.

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