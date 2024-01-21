21 января 2024, 12:58

Подача воды жителям села в Урванском районе восстановлена после жалоб

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В селе Кахун заменен изношенный участок водопровода после того, как жители пожаловались на слабый напор воды в домах, сообщили власти Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", 18 января Центр управления регионом (ЦУР) Кабардино-Балкарии сообщил, что в селе Атажукино Баксанского района рабочие отремонтировали водопровод после жалоб жителей на слабый напор воды в домах.

Центр управления регионом (ЦУР) Кабардино-Балкарии обрабатывает обращения местных жителей, поступающие из соцсетей, через специализированную систему "Инцидент менеджмент". В 2023 году более 30 тысяч обращений поступило от жителей республики, в основном они жаловались на работу структур ЖКХ, соцзащиты и состояние дорог, а больше всего жалоб поступило из Нальчика и Прохладного, отчиталось 3 января ведомство.

В селе Кахун восстановлена бесперебойная подача воды после того, как жители пожаловались в соцсетях на отсутствие водоснабжения по улице Хасанби Нагацуева, сообщил в своем телеграм-канале ЦУР Кабардино-Балкарии.

"Очень просим помочь жителям домовладений на ул. им. Х. Нагацуева. У нас совсем слабый напор воды", - приводится в публикации одна из жалоб. Когда и в каких соцсетях были размещены обращения, ведомство не указало.

Сотрудники ЦУР направили обращения в администрацию Урванского района. "Специалистами МУП «Водресурс» с привлечением спецтехники в оперативном режиме проведены аварийно-восстановительные работы по ликвидации прорывов на магистрали холодного водоснабжения. Проведены работы по замене изношенных участков трубопровода. В настоящее время все работы завершены, водоснабжение восстановлено", - отчиталось ведомство.

Напомним, на проблемы с водоснабжением неоднократно жаловались жители и других населенных пунктов Кабардино-Балкарии. Так, в апреле 2023 года пользователи соцсети, комментируя отчет властей о ремонте водозабора и дренажа в селе Лечинкай, отметили, что во многих населенных пунктах вода поступает с перебоями или низкого качества.

Жители села Жемтала в феврале 2023 года пожаловались на отсутствие воды, срывы графика ее подвоза и нехватку бутилированной воды в магазинах. Проблема с подачей воды в селе Жемтала существует давно, рассказали сельчане "Кавказскому узлу". По данным местных властей, проблема усугубляется из-за ветхих труб.

В январе 2022 года правительство Кабардино-Балкарии заявило, что в республике за три года в рамках федеральной программы "Чистая вода" построено и реконструировано более 50 объектов водоснабжения. Во многих населенных пунктах проблемы с водоснабжением не решены, заявили тогда пользователи соцсети.

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Примечание:

"Жильцы многоквартирных домов в Тереке добились ремонта теплотрассы", "Жителей Нальчика возмутило отсутствие реакции коммунальщиков на переполненную свалку", "Полиция обнаружила махинации при прокладке водопровода в Нальчике".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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