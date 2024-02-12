Аналитики сочли завышенными данные о явке на выборах в Азербайджане

12 февраля 2024, 17:05

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Данные избиркома о явке на выборах президента Азербайджана значительно завышены, а сведения о нарушениях только на 11 участках не соответствуют реальным масштабам нарушений, указали опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 7 февраля состоялось голосование на внеочередных выборах президента Азербайджана. Действующий президент Ильхам Алиев победил, набрав 92,12% голосов, сообщил 11 февраля Центризбирком Азербайджана. По данным избиркома, явка на выборах составила 76,43%. На 11 участках итоги голосования аннулированы из-за нарушений, при этом в ЦИК поступила только одна жалоба на нарушения.

Оппозиция назвала выборы сфальсифицированными и потребовала отменить их итоги. Вбросы бюллетеней, прибытие избирателей группами, голосование незарегистрированных избирателей зафиксированы наблюдателями Центра мониторинга выборов и обучения демократии на 105 участках. Эти нарушения говорят о фальсификации итогов выборов президента, заявили правозащитники. Материалы об этих выборах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Очередные выборы Алиева".

Результаты выборов на 11 участках были отменены по результатам расследования, проведенного в связи с распространенными в социальных сетях видео о серьезных нарушениях в ходе голосования, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" секретарь ЦИК Микаил Рагимов.

По его словам, инициатором расследования был сам ЦИК в связи с тем, что на видео были запечатлены кадры “вбросов бюллетеней” и “других серьезных нарушений”. "Поскольку выявленные факты делали возможным определить волеизъявление избирателей на этих участках, результаты по ним были отменены. Однако это практически не повлияло на результаты выборов", - сказал Рагимов, пояснив, что “могло измениться число голосов в пользу кандидатов в пределах сотых долей процента”.

Он опроверг данные о том, что в ЦИК поступила одна жалоба на нарушения в ходе выборов. "Никаких жалоб в ЦИК в связи с днем голосования не поступало. Было около 700 телефонных звонков, люди задавали вопросы со списками избирателей, хотели выяснить, где они могут голосовать, по каким документам можно голосовать", - сказал Рагимов.

Глава "Платформы права", правозащитник Самир Казымлы счел правдоподобным отсутствие жалоб на выборы. "У нас избиратели никогда не жалуются на выборы. С другой стороны, на внеочередных президентских выборах реальных соперников у Ильхама Алиева не было. Все другие кандидаты поспешили его поздравить с победой. Если претенденты не имеют претензий, кто же будет жаловаться?" - сказал Казымлы корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, обычно жалобы бывают на нарушения во время парламентских выборах. "Кстати, в отличие от президентских выборов, которые невозможно юридически оспаривать в ЕСПЧ, на парламентские выборы можно жаловаться в Страсбургский суд, и инициирование процедуры обжалования имеет перспективы и возможность получения в будущем компенсации за попранные права", - сказал Самир Казымлы.

Что касается подачи жалоб от наблюдателей, то, по его словам, этот механизм в Азербайджане не работает. "Я много лет отслеживаю выборы в Азербайджане и не припомню случая, чтобы ЦИК расследовал жалобы наблюдателей. В лучшем случае, жалобу отошлют в окружную избирательную комиссию. В прошлом даже в случаях, когда наблюдатели и даже члены участковых избирательных комиссий сталкивались с насилием, правоохранительные органы либо не расследовали эти факты, либо расследовали формально и никого не наказывали. Из-за этого сейчас наблюдатели больше апеллируют к медиа и социальным сетям, нежели к официальным органам", - сказал Казымлы.

По его словам, заключение совместной наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ и ПА ОБСЕ для властей Азербайджана серьезных последствий не повлечет. "Эту оценку будут использовать другие международные организации, западные правительства в оценке выборов. Но вряд ли этот отчет станет поводом, чтобы истребовать от властей Азербайджана проведения новых выборов", - сказал Казымлы.

Наблюдательная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека и Парламентской ассамблеи ОБСЕ заявила, что выборы в Азербайджане прошли в условиях ограничения свобод, а соперники Ильхама Алиева не представляли реальной альтернативы, заявила совместная миссия. Серьезные нарушения на выборах заставляют усомниться в результатах подсчета голосов, подчеркнули европейские наблюдатели.

Специалист усомнился также в достоверности сведений о явке на выборах. "У меня нет доказательств, чтобы опровергнуть эти данные. Но в то же время, я сомневаюсь в их достоверности. С учетом наличия многочисленные видеодоказательств “каруселей”, повторных голосований одних и тех же лиц, есть основания полагать, что явка была значительно завышена", - сказал Казымлы.

Глава Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анар Мамедли также поставил под сомнение достоверность данных о явке на выборах. "По официальным данным, в голосовании приняли участие без малого 5 миллионов избирателей. Однако на самом деле в стране на сегодняшний день находятся всего столько избирателей. Дело в том, что в составлении списков избирателей большие проблемы. В списки вносятся все, кто являются гражданами старше 18 лет. Но при этом не учитывается, что сотни тысяч граждан, если не миллион, постоянно не находятся в стране, многие уехали давно.. Не учитывается также внутренняя миграция. В Баку и других крупных городах на заработках находятся сотни тысяч людей. В качестве же избирателей они зарегистрированы в сельских районах. Они не едут голосовать у себя в районах, и не привозят заранее открепительные для голосования в Баку", - сказал Мамедли корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, число реально проголосовавших могло составить около 2 миллионов человек. "Это потенциальный электорат Ильхам Алиева - работники силовых структур, бюджетных организаций, сотрудников связанных с властью холдингов. Вот этот контингент и в основном ходил на выборы и голосовал за Ильхама Алиева. Но это не более 25-30 процентов избирателей. В условиях политической апатии в обществе и отсутствия реальной конкуренции на выборах политически индефферентным гражданам вообще не было мотивов идти на выборах. Голоса не пришедших использовались для повышения явки. Но даже с учетом “каруселей”, число участников голосования не могло быть 76%. Явка была многократно завышена", - сказал Анар Мамедли.

На некоторых участках избирательные комиссии утверждали, что у них за час голосовали 200 человек, отметил он. "Получается, что в две минуты голосовали 3 человек. Но это нереально, потому что избирателя сначала проверяютв списках, потом ему предлагают подписаться рядом со своей фамилией. Потом его палец должны опрыснуть невидимой жидкостью во избежание голосования им на других местах. Далее отрезается уголок бюллетеня, потом избиратель идет в кабину для отметки в бюллетене в пользу выбранного им кандидата и в конце он опускает бюллетень в урну. Все это занимает не менее пяти минут. Члены комиссий одновременно могут обслуживать только двух избирателей", - сказал Мамедли.

Отмена результатов на 11 участках - это имитация расследований, считает специалист. "Только сотрудничающие с ЦМВОД наблюдатели выявили вбросы на более чем 30 участках. В СМИ было очень много видео о серьезных нарушениях, в том числе вбросах, включая участки в Баку. А результаты отменили всего на 11 участках в сельских районах. ЦИК постановил распустить эти участковые избирательные комиссии. На самом деле, если уж ЦИК на самом деле озаботился о честности выборов и наказании нарушителей, то должен был обратиться в прокуратуру для расследований. Ведь речь шла о фальсификациях выборов, искажении волеизъявления граждан", - сказал Мамедли.

По его словам, заключение наблюдателей миссии БДИПЧ ОБСЕ и ПА ОБСЕ будет иметь негативные последствия для азербайджанских властей. "Во-первых, миссия констатировала, что власти не выполняли предыдущие рекомендации международных организаций по совершенствованию избирательной практики, а значит, зафиксировала отсутствие их воли на проведение демократических выборов. Во-вторых, она выявила недостатки нынешних выборов. В-третьих, она через несколько недель представит новые рекомендации, которые будут учитывать и предыдущие, а это значит, будут еще более объемными и критическими. В-четвертых, оценка наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ является основой для выработки отношения к выборам других международных организациях, и в частности Совета Европы, Евросоюза, правительств западных государств. Да, то, что официальный Баку пригласил БДИПЧ ОБСЕ, это было показателем его стремления к сотрудничеству. Однако выявленные недостатки ставят под сомнение демократичность выборов. А это удар по международному имиджу азербайджанской власти. Кроме того, этот вопрос всегда будет звучать в диалоге Запада с Баку по вопросам прав человека", - сказал Мамедли.

Директор Института политического менеджмента Азер Гасымлы считает, что отчет наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ и ПА ОБСЕ носил “сбалансированный характер”. "Он стал результатом компромиссов, и потому критика выборов весьма “сдержанна”. В ней нет таких однозначных выводов о том, что выборы “не соответствовали международным демократическим стандартам справедливых и свободных выборов”. Тем не менее, недостатки в нем отражены, и западные государства - США, Великобритания, ЕС - в своих заявлениях, касающихся выводов, исходят из оценки БДИПЧ ОБСЕ. Пока ни один западный лидер, не считая президента Совета ЕС Шарля Мишеля, еще не поздравил Ильхама Алиева", - сказал Гасымов.

10 февраля азербайджанские правозащитники подвергли критике Шарля Мишеля за поспешные поздравления Ильхаму Алиеву. Реакция представителя Евросоюза объясняется стремлением Запада сохранить возможность диалога с Баку, указал аналитик Тогрул Джуварлы. США разделяют наблюдения и беспокойство мониторинговой миссии БДИПЧ ОБСЕ об отсутствии реальной конкуренции, ограниченных условиях в ходе президентских выборов, говорилось в заявлении на сайте посольства США в Азербайджане от 8 февраля. Великобритания приняла к сведению предварительные выводы БДИПЧ по президентским выборам в Азербайджане, заявил представитель МИД Великобритании, слова которого распространило посольство этой страны. Европейский Союз также принимает к сведению предварительные выводы и заключения Миссии ОБСЕ/БДИПЧ по наблюдению за выборами, слова которого привела миссия ЕС в Азербайджане.

Западные лидеры могут использовать оценку миссии ОБСЕ в будущем для давления на Баку, считает Гасымлы. "Это может использоваться как рычаг давления на Баку, если политика Ильхама Алиева будет вызывать у них недовольство. В последние месяцы отношения между Баку и Западом были напряжены. Новый мандат Алиева как был является возможностью перезапустить их. Но если его политика вновь будет конфронтационной с Западом, то вопрос с выборами может использоваться против азербайджанской власти, для ее международной изоляции", - сказал он. В частности, на его взгляд, давление Запада на Баку может усилиться в случае военной эскалации конфликта между Азербайджаном и Арменией.

Глава "Альянс наблюдения за выборами" Мамед Мамедзаде считает, что БДИПЧ ОБСЕ дает оценку выборов на предмет соответствия их международным демократическим стандартам.

"БДИПЧ ОБСЕ - это институт, который вырабатывает стандарты выборов и наблюдает за их соблюдением. Он выявляет недостатки, указывает на них, дает рекомендации по их устранению. Но эта структура не дает оценку легитимности выборов. И вообще никакая международная организация, никакой внешний игрок не может определять легитимность или легитимность выборов. Это вопрос относится к народам суверенных государств", - сказал Мамедзаде корреспонденту "Кавказского узла".

Главы демократических государств дожидаются завершения всех процедур с выборами, прежде чем поздравлять Алиева, считает он. "Это Александр Лукашенко и Реджеп Таййип Эрдоган могут спешно поздравлять Алиева по случаю победы на выборах. Главы же демократических государств ожидают завершения всех процедуры с выборами, инаугурацию, и уже потом отправляют поздравления вступившему в должность президенту", - заметил Мамедзаде.

Отмену результатов выборов на 11 участках он назвал формальной процедурой. "Каждый раз ЦИК отменяет результаты голосования на незначительном числе участков, а на парламентских выборах - в нескольких округах. Это делается для того, чтобы показать: ЦИК “беспристрастен” и пресекает фальсификации. На самом деле нарушений было во много раз больше. Только наши наблюдатели фиксировали серьезные нарушения, в том числе “карусели”, вбросы на десятках участков. С другой стороны, отсутствие жалоб со стороны претендентов позволяет ЦИК и властям говорить о том, что законность выборов и их результатов не вызвали сомнений у участников процесса", - сказал Мамедзаде.

С другой стороны, по его словам, в Азербайджане традиционно оспариваются в ЦИК результаты парламентских выборов. "Конечно, кандидаты не уверены в объективности ЦИК. Но отклонение их жалобы позволяет далее обращаться в судебные органы и в конечном итоге в ЕСПЧ и рассчитывать на признание нарушения их прав и денежную компенсацию", - пояснил он.

Напомним, опрошенные "Кавказским узлом" аналитики ранее указали на активное использование административного ресурса, в том числе для принуждения бюджетников и сотрудников частных предприятий к участию в "каруселях". По их мнению, массовые фальсификации применялись с целью продемонстрировать высокий уровень явки и поддержки Ильхама Алиева.

Подтверждаются сведения о вбросах бюллетеней, повторных голосованиях и помехах наблюдателям на выборах президента, заявил 9 февраля со ссылкой на собственные данные азербайджанский "Альяитссиянс наблюдения за выборами". Выборы не были демократическими, констатировал глава организации.

Внеочередные выборы президента Азербайджана прошли на фоне отсутствия реальной конкуренции и сильных кандидатов. На выборах не было независимого наблюдения, в стране фактически уничтожена свободная пресса, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Кандидат без конкурентов: как Алиев уже в пятый раз побеждает на выборах".

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