ЦИК Азербайджана отчитался о победе Алиева с 92,12% голосов

11 февраля 2024, 17:47

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Ильхам Алиев победил на внеочередных президентских выборах, набрав 92,12% голосов, сообщил сегодня Центризбирком Азербайджана. На 11 участках итоги голосования аннулированы из-за нарушений.

Как писал "Кавказский узел", 7 февраля состоялось голосование на внеочередных выборах президента Азербайджана. Оппозиция назвала выборы сфальсифицированными и потребовала отменить их итоги. Действующий президент Ильхам Алиев побеждает с 92,12% голосов, озвучил 9 февраля ЦИК предварительные данные после обработки 100% бюллетеней.

Вбросы бюллетеней, прибытие избирателей группами, голосование незарегистрированных избирателей зафиксированы наблюдателями Центра мониторинга выборов и обучения демократии на 105 участках. Эти нарушения говорят о фальсификации итогов выборов президента, заявили правозащитники. Материалы об этих выборах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Очередные выборы Алиева".

Сегодня ЦИК Азербайджана утвердил протокол выборов и решил направить его в Конституционный суд для утверждения результатов выборов. По результатам, определенным комиссией, президентом переизбран Ильхам Алиев, набравший 92,12% (4 567 458) голосов избирателей, принявших участие в выборах, сообщает АПА.

По данным избиркома, явка на внеочередных президентских выборах составила 76,43%, пишет агентство.

При этом ЦИК аннулировал результаты голосования на 11 избирательных участках, где "были выявлены нарушения, препятствующие определению воли избирателей", сообщил сегодня зампредседателя ЦИК Ровзат Гасымов.

"Аннулированы результаты голосования на избирательном участке №38 Гянджинско-Самух-Геранбойского избирательного округа № 41, на избирательных участках №7 и №27 Гусарского избирательного округа №61, избирательном участке №9 Сальян-Билясувар-Нефтчалинского избирательного округа №65, избирательном участке №2 Сабирабад-Ширванского избирательный округа №68, на избирательных участках №7 и №31 Лянкяранского избирательного округа №77, избирательном участке №6 Гёйчай-Агдашского избирательного округа №92, избирательном участке №2 Бардинского избирательного округа №99, избирательном участке №1 Шекинского городского избирательного округа №114 и избирательного участка №6 Шекинского сельского избирательного округа №115. Комиссии этих избирательных участков были распущены", - приводит его слова Trend.

Напомним, наблюдательная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека и Парламентской ассамблеи ОБСЕ заявила, что выборы в Азербайджане прошли в условиях ограничения свобод, а соперники Ильхама Алиева не представляли реальной альтернативы, заявила совместная. Серьезные нарушения на выборах заставляют усомниться в результатах подсчета голосов, подчеркнули европейские наблюдатели.

Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики также указали на активное использование административного ресурса, в том числе для принуждения бюджетников и сотрудников частных предприятий к участию в "каруселях". По их мнению, массовые фальсификации применялись с целью продемонстрировать высокий уровень явки и поддержки Ильхама Алиева.

Подтверждаются сведения о вбросах бюллетеней, повторных голосованиях и помехах наблюдателям на выборах президента, заявил 9 февраля со ссылкой на собственные данные азербайджанский "Альянс наблюдения за выборами". Выборы не были демократическими, констатировал глава организации.

Внеочередные выборы президента Азербайджана прошли на фоне отсутствия реальной конкуренции и сильных кандидатов. На выборах не было независимого наблюдения, в стране фактически уничтожена свободная пресса, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Кандидат без конкурентов: как Алиев уже в пятый раз побеждает на выборах".

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