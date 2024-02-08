Обнародованы данные о фальсификации итогов выборов президента Азербайджана

08 февраля 2024, 21:13

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Вбросы бюллетеней, прибытие избирателей группами, голосование незарегистрированных избирателей зафиксированы наблюдателями Центра мониторинга выборов и обучения демократии на 105 участках в Азербайджане. Эти нарушения говорят о фальсификации итогов выборов президента, заявили правозащитники.

Как сообщал "Кавказский узел", 7 февраля состоялось голосование на внеочередных выборах президента Азербайджана, на участках были скопления людей. ЦИК сообщил о том, что действующий президент страны, по предварительным подсчетам, набрал более 92% голосов, явка составила 76,73%. Оппозиция назвала выборы сфальсифицированными и потребовала отменить их итоги. СМИ распространили видео о фальсификациях, госструктуры назвали их фейками. Аналитики указали на активное использование административного ресурса, в том числе для принуждения бюджетников и сотрудников частных предприятий к участию в "каруселях". По их мнению, массовые фальсификации применялись с целью продемонстрировать высокий уровень явки и поддержки Ильхама Алиева после восстановления территориальной целостности страны. Европейские наблюдатели подчеркнули, что выборы прошли в условиях ограничения свобод, а серьезные нарушения на выборах заставляют усомниться в результатах подсчета голосов. При этом специалисты в области мониторинга выборов уверены, что соперники Алиева не будут оспаривать итоги выборов.

Внеочередные выборы президента Азербайджана прошли на фоне отсутствия реальной конкуренции и сильных кандидатов. На выборах не было независимого наблюдения, в стране фактически уничтожена свободная пресса. О том, в каких условия Ильхам Алиев в пятый раз побеждает на президентских выборах, говорится в справке "Кавказского узла" "Кандидат без конкурентов: как Алиев уже в пятый раз побеждает на выборах".

Центр мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) обнародовал 13-страничное предварительное заключение с оценкой избирательной кампании и самих выборов.

Эксперты ЦМВОД считают, что избирательная кампания прошла в обстановке "нехватки демократической среды и реальной политической конкуренции", не отвечала "национальному законодательству и международным стандартам в области свободных и справедливых выборов", а "подготовка к выборами прошла в атмосфере политических арестов активистов и журналистов", "блокировки деятельности независимых СМИ и институтов гражданского общества».

Выводы ЦМВОД основываются на информации от независимых наблюдателей, сотрудничавших с организацией. Организация оказала консультативное содействие в регистрации в ЦИК и окружных избирательных комиссиях 154 наблюдателей. 141 из них сообщил ЦМВОД о готовности сотрудничать на выборах. "Однако в связи с кампанией, развернутой против ЦМВОД в провластных медиа накануне выборов, попытках дискредитации нас как пособников "внешних враждебных Азербайджану сил" 24 наблюдателя в последний момент отказались от сотрудничества», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" глава ЦМВОД Анар Мамедли.

Таким образом, далее сказано в отчете, в день выборов 117 наблюдателей-партнеров ЦМВОД охватили мониторингом 105 избирательных участков по всей стране.

Согласно данным ЦМВОД, на 25% участков, где проводили мониторинг партнеры организации, создавались препятствия работе наблюдателей. Некоторые подвергались психологическому и физическому воздействию, удалялись с участков.

Так, на 36-ом участке 8-го первого Бинагадинского округа Сельджан Хаджи после замечания в связи с нарушениями во время голосования была удалена с участка. С 37-го участка 111-го Балакен-Загатальского избирательного округа был удален наблюдатель Хикмет Векилов. С участков в Гарадагском районе Баку и Джалилабадском районе были изгнаны еще два наблюдателя - Алибахыш Рашидзаде и Рамазан Тагиев.

На пяти процентах избирательных участков голосование началось без демонстрации пустоты урн для бюллетеней и без опечатывания их. На 25% участков число избирателей не было объявлено. На 14% избирательных участков были отмечены факты допуска на голосование людей, которые не ставили подписи в листе зарегистрированных избирателей. На 46% участков избирателей допускали на голосование без маркировки большого пальца руки невидимыми чернилами, на 45% - были зафиксированы случаи прибытия избирателей группами, на 31% – наблюдатели фиксировали вбросы бюллетеней пачками, а на 42% - повторное голосование одними и те же людьми.

Кроме того, на 12% участков процесс подсчета голосов не был открытым, на 43% - результаты не были правильно отражены в протоколах, на 46% – наблюдателям не были выданы экземпляры протоколов, указано в отчете организации.

Также правозащитники сообщили о разнице между официальными данными о явке избирателей и свидетельствами наблюдателей. "На некоторых избирательных участках реальное число проголосовавших было меньше официальных данных на 20%. Все это подтверждает, что даже несмотря на организованный привод групп избирателей, выдачу бюллетеней посторонним лицам, вдобавок к этим нарушениям сфальсифицировали данные и о явке", - отметил глава ЦМВОД Анар Мамедли.

В заключение ЦМВОД приходит к выводу, что внеочередные президентские выборы 7 февраля из-за отсутствия благоприятной демократической среды, равных и возможностей для подлинной политической конкуренции, заблаговременного совершенствования избирательного кодекса, "прошли в обстановке традиционных нарушений и потому не могут считаться свободными и справедливыми".

"Избирательная практика Азербайджана нисколько не улучшилась, а по некоторым параметрам, ухудшилась. Речь идет о масштабах завышения явки на выборах за счет принуждения к участию в выборах на разных участках сотрудников бюджетной сферы, органов государственного правления, а местами и работников частного сектора", - сказал Мамедли.

ЦМВОД в своем отчете выдвинул также ряд рекомендаций. В частности, предлагается обеспечить в стране политические свободы, совершенствовать избирательную практику и законодательство на основе рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ и Венецианской комиссии Совета Европы.

Организация также подчеркнула необходимость расследовать нарушения и привлечь к ответственности всех виновных, создать условия для свободного наблюдения за выборами.

Оппозиционный Национальный совет демократических сил (НСДС) обратился к международному сообществу с призывом не признавать "фальшивые результаты выборов, бойкотируемые оппозицией и народом". Авторы документа считают, что власть в Азербайджане в очередной раз "узурпирована Ильхамом Алиевым посредством фальшивых выборов".

"Результаты, объявленные ЦИК по итогам выборов, которые прошли в условиях массового бойкота и сопровождались тотальными подтасовками, не могут отражать волю и выбор азербайджанского народа. Легитимность результатов любых выборов зависит от участия и свободной конкуренции в избирательном процессе всех заинтересованных сторон, честных условий конкуренции для всех партий. Однако на выборах 7 февраля ничего подобного не было. Поэтому мы призвали международное сообщество, цивилизованный мир не признавать легитимность азербайджанской власти и отказаться от сотрудничества с нею, пока в стране не будут обеспечены условия для честных выборов" , - заявил корреспонденту "Кавказского узла" глава НСДС Джамиль Гасанли.