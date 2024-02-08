Активисты усомнились в перспективах обжалования итогов выборов в Азербайджане

08 февраля 2024, 19:45

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Кандидаты, проигравшие Ильхаму Алиеву, не были реальными его конкурентами и не будут оспаривать результаты выборов, а Избирательный кодекс не предусматривает возможности для неправительственных организаций и партий, которые не принимали участия в выборах, обращаться в суд по поводу итогов голосования, заявили опрошенные "Кавказским узлом" специалисты в области мониторинга выборов.

Как сообщал "Кавказский узел", 7 февраля состоялось голосование на внеочередных выборах президента Азербайджана, на участках были скопления людей. ЦИК сообщил о том, что действующий президент страны, по предварительным подсчетам, набрал более 92% голосов, явка составила 76,73%. Оппозиция назвала выборы сфальсифицированными и потребовала отменить их итоги. СМИ распространили видео о фальсификациях, госструктуры назвали их фейками. Аналитики указали на активное использование административного ресурса, в том числе для принуждения бюджетников и сотрудников частных предприятий к участию в "каруселях". По их мнению, массовые фальсификации применялись с целью продемонстрировать высокий уровень явки и поддержки Ильхама Алиева после восстановления территориальной целостности страны. Европейские наблюдатели подчеркнули, что выборы прошли в условиях ограничения свобод, а серьезные нарушения на выборах заставляют усомниться в результатах подсчета голосов, подчеркнули наблюдатели.

Внеочередные выборы президента Азербайджана прошли на фоне отсутствия реальной конкуренции и сильных кандидатов. На выборах не было независимого наблюдения, в стране фактически уничтожена свободная пресса. О том, в каких условия Ильхам Алиев в пятый раз побеждает на президентских выборах, говорится в справке "Кавказского узла" "Кандидат без конкурентов: как Алиев уже в пятый раз побеждает на выборах".

Ни один проигравший кандидат в депутаты не желает оспаривать итоги выборов, отметил глава Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анар Мамедли. "Политические партии и кандидаты могут обратиться с жалобой в суд и с требованием отмены итогов голосования, если у них есть факты о нарушениях в двух третях избирательных участков. Но оппозиционные политические партии не принимали участие в выборах, поэтому не являются субъектами избирательного процесса. Они не наблюдали за выборами и не имеют фактов для представления в суд. Прежде были подобные обращения с решениями судов об отмене итогов голосований на определенных избирательных участках", - сказал Мамедли корреспонденту "Кавказского узла".

Глава Альянса наблюдения за выборами Мамед Мамедзаде разделил нарушения на выборах на две группы: не влияющие на итог процедурные нарушения, и нарушения, влияющие на итоги выборов с возможностью их отмены.

"Серьезные нарушения - это допуск к голосованию избирателей, не относящихся к данному участку (без открепительных талонов), голосование одного лица в нескольких участках, вброс пачек бюллетеней, завоз групп избирателей на участки ("карусель"). Достаточно одного такого нарушения для отмены выборов на конкретном участке. Незначительные нарушения - это отсутствие проверки на пальце наличия невидимых чернил, выдача неподписанных бюллетеней гражданам", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Граждане, кандидаты и их представители, наблюдатели имеют право обращаться в суд по поводу нарушений на выборах, однако закон отменил право неправительственных организаций подавать жалобы в суд по этому поводу. "На последних парламентских выборах в суд было подано свыше 150 жалоб, но ни одна жалоба не привела к положительному для истцов судебному решению", - добавил Мамедзаде.

"Избиратели, кандидаты, зарегистрированные кандидаты, политические партии, блоки политических партий, агитационные группы по референдуму, доверенные лица зарегистрированных кандидатов, политических партий, блоков политических партий, агитационных групп по референдуму, наблюдатели, а также избирательные комиссии могут обжаловать нарушающие избирательные права граждан решения и действия (бездействие) в течение 3 дней со дня со дня опубликования или получения решения, совершения действия (бездействия)" - указано в статье 112.1 Избирательного кодекса Азербайджана.

Бывший член ЦИК Акиф Гурбанов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что выявил на участке по месту жительства, в Баку, случаи голосования граждан, не записанных в данном избирательном участке и живущих в Гяндже и Лачине, неряшливой проверке следов специальных чернил на пальце избирателей, голосовании одних и тех же людей в различных участках.

По данным на вечер 8 апреля информации о подаче судебных исков и жалоб по нарушению избирательных прав, процесса голосования и подсчета голосов не поступало.

Член коллегии адвокатов Илкин Агазаде рассказал, что в Уголовном кодексе Азербайджана существует ряд статей, связанных с выборами. "Препятствование исполнению гражданами права на участие в выборах наказывается лишением свободы на срок до шести месяцев, в соответствии со статьей 159.1 Уголовного кодекса Азербайджана. В статье 159.3 Уголовного кодекса Азербайджана предусмотрено до трех лет лишения свободы за принуждение граждан к участию в выборах или запрет голосовать, а также принуждение голосовать за определенное лицо или партию. За создание условий для голосования за другого избирателя предусмотрено лишение свободы до двух лет, согласно статье 159-1.3. Статья 160 предусматривает лишение свободы на срок до двух лет за вмешательство в работу избирательной комиссии или незаконное давление", - сообщил адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

В выборах были некоторые недостатки, но серьезные проблемы отсутствовали, считает глава неправительственной организации Multimedia Осман Гюндуз.

В качестве недостатков он назвал низкую активность кандидатов и вызванную этим пассивность избирателей в предвыборный период. По мнению эксперта, азербайджанская избирательная система не отвечает современным требованиям цифрового мира. "Большинство кандидатов в президенты не довели до избирателей свои предвыборные платформы. ЦИК недостаточно использовал возможности инфраструктуры государственной инновационной компании ASAN и других ресурсов (MyGov, e-Polis). ЦИК не применил используемые в других государственных структурах современные методы идентификации граждан-избирателей, продолжая применять бумажные информационные носители. Количество оснащенных веб-камерами избирательных участков не изменилось за последние 10 лет (1000 участков), хотя, по данным ЦИК, количество избирателей выросло на 1 миллион, а по данным министерства связи, транспорта и информтехнологий, в последние 2-3 года 2 миллиона домашних хозяйств получили доступ к интернету по оптоволоконному кабелю", - пояснил он

Ни на одном избирательном участке не применено электронное голосование даже в пилотном виде, хотя в стране внедрена цифровая подпись SİMA. По мнению эксперта в области телекоммуникаций Гюндуза, применение старых технологий создает условия для кибервмешательства в процесс выборов.

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